ВООЗ завершила розслідування в Ухані: головне про походження коронавірусу

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають малоймовірним шанс того, що коронавірус SARS-CoV-2 було створено в лабораторії.

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Як повідомляє Sky News, про це йдеться у першій доповіді місії ВООЗ в китайському місті Ухань, звідки інфекція поширилася на весь світ.

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Це означає, що подальші розслідування будуть зосереджені на інших імовірних причинах спалаху.

Крім того, експерти вважають малоймовірною передачу коронавірусу від кажана людині безпосередньо. Найвірогіднішою версією вони назвали передачу через проміжну ланку, але хто міг нею бути, не уточнюється.

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Також зазначається, що на основі наявних даних встановити, як COVID-19 потрапив на уханьський ринок морепродуктів "Хуанань", де в грудні 2019 року стався перший спалах, неможливо.

Крім того, експерти стверджують, що спалахи були й на інших ринках.

Нагадаємо, що 15 делегатів від ВООЗ прибули до Уханю 14 січня і після карантину побували на всіх об'єктах, які представляють ключове значення для розслідування щодо появи вірусу.

Серед усього іншого вони провели понад 4 годин в Центрі з контролю і профілактики захворювань провінції Хубей, де обговорили походження вірусу з китайськими колегами.



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