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Розмовляла російською: в Кишиневі сумкою побили "міс Молдова"

6 серпня 2021 20:29

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Жінка вирішила, що Варнакова хоче біля банкомату підглянути її ПІН-код і напала на неї

Молдаванка обізвала Варнакову "стервом" і "смердючою росіянкою" / Фото: колаж "Сьогодні"

Молдаванка обізвала Варнакову "стервом" і "смердючою росіянкою" / Фото: колаж "Сьогодні"

У Кишиневі напали на "Міс Молдова-2008" Яну Варнакову, яка розмовляла біля банкомату на російській мові.

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Модель записала відео інциденту і виклала в Instagram.

Судячи з відео, молдаванка, знімала гроші з банкомату, їй не сподобалося, що дівчина стоїть дуже близько до неї. Вона подумала, що дівчина хоче підглянути її ПІН-код, про що і сказала їй.

Варнакова відповіла їй російською, що розлютило жінку. Та стала бити дівчину сумкою, називаючи "стервом" і "смердючою росіянкою". Дівчина ж, в свою чергу, попросила викликати поліцію.

"Я повторюся, не важливо, якої ви нації, релігії і кольору шкіри, ми всі люди. Бережіть себе і своїх близьких", – прокоментувала інцидент Варнакова.

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Відзначимо, що пізніше Варнакова видалила відео зі своєї сторінки.

Раніше ми повідомляли, що танцюриста з балету Дорофеєвої жорстоко побили біля клубу. В результаті нападу у нього був крововилив в мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Також, поліцейські затримали двох підозрюваних за напад і жорстке побиття активістки Наталі Ешонкулової. Особи порушників встановили практично одразу.

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