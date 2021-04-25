Розірвало на три частини: в Індонезії знайшли уламки затонулого підводного човна

Субмарину виявили на глибині 838 метрів – рятувальники знайшли задню частину корабля без стиснення корпусу, а також горизонтальні і вертикальні керма

В Індонезії знайшли уламки підводного човна KRI Nanggala-402, який 21 квітня пропав у водах біля Балі. Він був розірваний на три частини. На борту перебували 53 члени екіпажу.

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Про це заявив начальник штабу ВМС Індонезії адмірал Юдо Маргоно, передає CNN Indonesia.

"Знайдено частини KRI Nanggala. KRI Nanggala була розірвана на три частини", – сказав Юдо.

Він показав на фотографіях, що рятувальники виявили задню частину корабля без стиснення корпусу, а також горизонтальні і вертикальні керма.

За його словами, частини підводного човна виявили на глибині 838 метрів. Інформація про розкол корабля була отримана на основі моніторингу судном KRI Rigel, а пізніше вже частини знайшло судно MV Swift Rescue.

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/ Фото: REUTERS

Раніше ми повідомляли, що в Росії сталася аварія, в результаті якої на підводному човні Військово-морського флоту РФ сталася пожежа.

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