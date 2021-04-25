Розірвало на три частини: в Індонезії знайшли уламки затонулого підводного човна

В Індонезії знайшли уламки підводного човна KRI Nanggala-402, який 21 квітня пропав у водах біля Балі. Він був розірваний на три частини. На борту перебували 53 члени екіпажу.
Про це заявив начальник штабу ВМС Індонезії адмірал Юдо Маргоно, передає CNN Indonesia.
"Знайдено частини KRI Nanggala. KRI Nanggala була розірвана на три частини", – сказав Юдо.
Він показав на фотографіях, що рятувальники виявили задню частину корабля без стиснення корпусу, а також горизонтальні і вертикальні керма.
За його словами, частини підводного човна виявили на глибині 838 метрів. Інформація про розкол корабля була отримана на основі моніторингу судном KRI Rigel, а пізніше вже частини знайшло судно MV Swift Rescue.
/ Фото: REUTERS
Раніше ми повідомляли, що в Росії сталася аварія, в результаті якої на підводному човні Військово-морського флоту РФ сталася пожежа.
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