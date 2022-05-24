Розвідка Фінляндії іронічно оцінила крики та погрози Росії щодо НАТО

Після вступу Фінляндії до НАТО Росія говоритиме про необхідність посилити кордон із Альянсом. Але через брак ресурсів країна-агресор не зможе цього зробити. Плани та реальність у РФ відрізняються.
Про це заявив голова розвідувального центру Оборонних сил Фінляндії полковник Есапеккі Вехкаоя, передає Yle.
За його словами, Росія заявить про необхідність посилити свою військову присутність на новому кордоні з НАТО, проте плани та реальність у РФ відрізняються.
На думку Вехкаоя, найближчі кілька років у цьому напрямку не буде вжито значних практичних заходів, оскільки російська армія зазнала і продовжує зазнавати значних втрат в Україні.
Вехкаоя додав, що воєнна розвідка Фінляндії має дуже хорошу здатність бачити і чути, що відбувається у сусідніх регіонах.
Шлях до НАТО
- Без сумніву, Сенат США підтримає заявку Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу. Проте цей процес збирається гальмувати Туреччина.
- Ще 16 травня турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган наполягав, що його країна не може сказати "так" вступу Фінляндії та Швеції в НАТО через курдське питання.
- За даними видання The Financial Times з посиланням на обізнане джерело, 18 травня Анкара заблокувала початок розгляду заявок цих країн за прискореною процедурою.
- Така позиція Туреччини дуже тішить Росію, президент якої Володимир Путін пригрозив, що плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО викличуть "відповідну реакцію" Кремля.