Розвідка Фінляндії іронічно оцінила крики та погрози Росії щодо НАТО

Есапеккі Вехкаоя заявив, що плани та реальність у РФ відрізняються

Росія погрожує Фінляндії після вступу до НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Після вступу Фінляндії до НАТО Росія говоритиме про необхідність посилити кордон із Альянсом. Але через брак ресурсів країна-агресор не зможе цього зробити. Плани та реальність у РФ відрізняються.

Про це заявив голова розвідувального центру Оборонних сил Фінляндії полковник Есапеккі Вехкаоя, передає Yle.

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За його словами, Росія заявить про необхідність посилити свою військову присутність на новому кордоні з НАТО, проте плани та реальність у РФ відрізняються.

На думку Вехкаоя, найближчі кілька років у цьому напрямку не буде вжито значних практичних заходів, оскільки російська армія зазнала і продовжує зазнавати значних втрат в Україні.

Вехкаоя додав, що воєнна розвідка Фінляндії має дуже хорошу здатність бачити і чути, що відбувається у сусідніх регіонах.

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Шлях до НАТО

Без сумніву, Сенат США підтримає заявку Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу. Проте цей процес збирається гальмувати Туреччина.

Ще 16 травня турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган наполягав, що його країна не може сказати "так" вступу Фінляндії та Швеції в НАТО через курдське питання.

За даними видання The Financial Times з посиланням на обізнане джерело, 18 травня Анкара заблокувала початок розгляду заявок цих країн за прискореною процедурою.

Така позиція Туреччини дуже тішить Росію, президент якої Володимир Путін пригрозив, що плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО викличуть "відповідну реакцію" Кремля.

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