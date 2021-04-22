Літаки НАТО провели розвідку біля Криму

Американський і британський розвідувальні літаки і американський стратегічний безпілотник НАТО провели багатогодинні польоти біля окупованого Криму 21 квітня.
Про це з посиланням на західних авіаспостерігачів повідомив "Інтерфакс".
В операції взяли участь патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon, дальній розвідувальний безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk і літак радіоелектронної розвідки британських Королівських ВПС RC-135W.
За повітряною обстановкою в Криму також спостерігав французький літак дальнього радіолокаційного спостереження і керування E-3C Sentry AWACS, який перебував у районі румунського узбережжя.
Після виконання польоту біля Криму та узбережжя Краснодарського краю американський безпілотник Global Hawk попрямував на схід України, де провів кілька польотів уздовж лінії розмежування.
У РФ також заявили, що в середу був зафіксований політ біля західних кордонів країни розвідувального літака ВПС США E-8C Joint STARS, який здійснював політ у повітряному просторі Латвії та Естонії уздовж кордонів Ленінградської і Псковської областей.
Нагадаємо, НАТО 20 квітня перехопило над Балтійським морем два російські бомбардувальники, які летіли в супроводі винищувачів, а також літак-розвідник, піднявши свої літаки з баз в Естонії, Литві та Польщі.
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