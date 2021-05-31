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Революційне відкриття – вчені успішно випробували вбивцю ракових клітин

31 травня, 18:52

Віталій Семченко Віталій Семченко

Дослідники порівняли препарат з "троянським конем", а ефект від нього – з "метаболічною боєголовкою"

Вчені провели успішне випробування препарату проти раку

Вчені провели успішне випробування препарату проти раку

Шотландські вчені провели успішне випробування препарату, який здатний знищувати ракові клітини, при цьому не ушкоджуючи здорові тканини.

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Про це повідомляє Evening Standard.

Дослідники комбінували крихітну молекулу SeNBD з хімічним харчовим з'єднанням, щоб змусити злоякісні клітини "поглинути" її.

"Ракові клітини "жадібні" і потребують великої кількості їжі для отримання енергії і зазвичай поглинають більше, ніж здорові клітини. Комбінація SeNBD з хімічним харчовим з'єднанням стає "ідеальною здобиччю для шкідливих клітин", які поглинають її, " не підозрюючи про її токсичність", – сказано в матеріалі.

Зазначається, що SeNBD є фотосенсибілізатором, тобто вона вбиває клітини тільки при світлі. Значить, лікар може самостійно вирішити, в який момент активізувати препарат. Це знижує ризик пошкодження здорових тканин та ймовірність побічних ефектів, наприклад, втрати волосся.

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Фото: колаж "Сьогодні"
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Вчені порівняли препарат з "троянським конем", а ефект від нього – з "метаболічною боєголовкою". Водночас вони заявляють про необхідність проведення додаткових випробувань препарату.

Як повідомлялося раніше, американські вчені знайшли в крові людини універсальне антитіло, яке здатне нейтралізувати як SARS-CoV-2, так і інші коронавірусні інфекції.

Також ми писали, що кожен тринадцятий антисептик для рукв США не можна використовувати через токсичний для організму вміст бензолу.

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