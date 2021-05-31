Революційне відкриття – вчені успішно випробували вбивцю ракових клітин

Дослідники порівняли препарат з "троянським конем", а ефект від нього – з "метаболічною боєголовкою"

Вчені провели успішне випробування препарату проти раку

Шотландські вчені провели успішне випробування препарату, який здатний знищувати ракові клітини, при цьому не ушкоджуючи здорові тканини.

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Про це повідомляє Evening Standard.

Дослідники комбінували крихітну молекулу SeNBD з хімічним харчовим з'єднанням, щоб змусити злоякісні клітини "поглинути" її.

"Ракові клітини "жадібні" і потребують великої кількості їжі для отримання енергії і зазвичай поглинають більше, ніж здорові клітини. Комбінація SeNBD з хімічним харчовим з'єднанням стає "ідеальною здобиччю для шкідливих клітин", які поглинають її, " не підозрюючи про її токсичність", – сказано в матеріалі.

Зазначається, що SeNBD є фотосенсибілізатором, тобто вона вбиває клітини тільки при світлі. Значить, лікар може самостійно вирішити, в який момент активізувати препарат. Це знижує ризик пошкодження здорових тканин та ймовірність побічних ефектів, наприклад, втрати волосся.

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Вчені порівняли препарат з "троянським конем", а ефект від нього – з "метаболічною боєголовкою". Водночас вони заявляють про необхідність проведення додаткових випробувань препарату.

Як повідомлялося раніше, американські вчені знайшли в крові людини універсальне антитіло, яке здатне нейтралізувати як SARS-CoV-2, так і інші коронавірусні інфекції.

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