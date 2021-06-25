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Революційне відкриття. В Ізраїлі знайшли раніше невідомий вид людей (фото)

25 червня 2021 19:34

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Homo Nesher Ramla могли походити від неандертальців, тому вони можуть виявитися нашими далекими родичами

Деякий час ми співіснували з абсолютно іншим видом людей. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Деякий час ми співіснували з абсолютно іншим видом людей. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Під час розкопок в Ізраїлі вчені виявили рештки доісторичного вигляду людей, що може оновити загальновизнані відомості про еволюцію людського виду.

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Про це йдеться у виданні Science.

Відкриття було зроблене групою археологів під керівництвом Йосі Зайднера з Єврейського університету Єрусалиму. Вони не зуміли віднести рештки до жодного з відомих видів роду Homo.

Раніше невідомий науці вид людей існував 120-140 тисяч років тому. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Раніше невідомий науці вид людей існував 120-140 тисяч років тому. Фото: REUTERS/Ammar Awad

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За допомогою колег з Тель-Авівського університету ізраїльські вчені спільно дійшли висновку, що це абсолютно новий вид гомінідів, який вони назвали Homo Nesher Ramla – на честь міста Рамле, де його було виявлено.

У них є спільні риси з неандертальцями (зуби і будова щелепи) та іншими доісторичними людьми (будова черепа).

Знайдений вид володіє декількома відмінностями від сучасних людей. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Знайдений вид володіє декількома відмінностями від сучасних людей. Фото: REUTERS/Ammar Awad

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Однак від сучасних людей вони відрізняються відсутністю підборіддя, структурою черепа і наявністю дуже великих зубів.

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Допускається, що популяція цих древніх людей існувала 120-140 тис. років тому і деякий час співіснувала з Homo sapiens.

Поруч з рештками також були виявлені кістки коней, оленів, зубрів, а також кам'яні знаряддя праці. Тому вчені дійшли висновку, що Homo Nesher Ramla володіли передовими для того часу технологіями обробки каменю.

"Це відкриття особливо вражає, оскільки демонструє, що на пізній стадії еволюції людини кілька типів Homo існували в одному місці та часі", – каже Йосі Зайднер.

Нагадаємо, що в березні під час консерваційних робіт в єрусалимському музеї "Вежа Давида" був знайдений тірійскій шекель часів Ісуса Христа, що вважався загубленим.

Також ми писали про виявлення в Ізраїлі древнього скарбу – глиняного горщика з 425 золотими монетами, які датуються IX століттям нашої ери.

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Про що ще говорять в Україні та світі 25 червня, дивіться у відеосюжеті:

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