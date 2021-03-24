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Режим Лукашенка влаштує теракт 25 березня для запровадженнч НП – екс-силовики

24 березня, 04:18

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Білорусів закликали не скасовувати святкування Дня Волі, але бути обережними

Комітет державної безпеки Білорусі має намір влаштувати теракт в одному з будинків органів внутрішніх справ на День Волі 25 березня, звинувативши в ньому противників режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка. Підсумком цієї операції нібито має стати запровадження в країні надзвичайного стану.

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Про це з посиланням на джерела в силових структурах повідомило об'єднання екс-силовиків Білорусі BYPOL у Telegram.

"Напередодні однієї з найочікуваніших сьогодні в Білорусі події – Дня Волі BYPOL отримав інформацію про підготовку режимом чергового злочину проти білоруського народу, який розв'яже диктатору руки зі введення в країні надзвичайного стану", – йдеться в повідомленні.

Екс-силовики підкреслили, що повністю довіряють своїм джерелам. На їхню думку, достовірність цієї інформації також підтверджується останніми кроками режиму: заявою про готовність вести війну всередині країни, запитом МВС до міністра оборони про залучення військових до охорони громадського порядку 25 березня і нещодавні звинувачення Лукашенка на адресу прихильників національного біло-червоно-білого прапора.

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У BYPOL зазначили, що поширюють інформацію про теракт як попередження і закликають білорусів не скасовувати заплановані святкування.

"Просто в найближчі дні нам слід бути більш уважними і триматися подалі від адміністративних будівель (особливо будівель органів внутрішніх справ), а також, по можливості, уникати послуг громадського транспорту", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Білорусі вже кілька днів мешканці Гродно, розташованого практично на кордоні з Литвою і Білоруссю, повідомляють про колони військової техніки, що проїжджають містом.

Ми також повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв громадянам країни, що після нього будуть і інші президенти, але "треба потерпіти".

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МВС Білорусія силовики теракти Олександр Лукашенко
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