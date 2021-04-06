Космічна держава. Перша українка на орбіті мріяла стати астронавтом з дитинства

До 60-річчя першого польоту людини в космічний простір сайт "Сьогодні" запускає власну багатоступеневу "ракету" – серію публікацій, присвячену тим піонерам космонавтики, які мають українське коріння.

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Загальновідомо, що першим українським космонавтом був Леонід Каденюк (1951-2018), який здійснив космічний політ на шатлі "Колумбія" в листопаді-грудні 1997 р. Тим часом як мінімум два десятки чинних радянських космонавтів були українського походження – Георгій Береговий, Леонід Кизим, Леонід Попов, Георгій Добровольський тощо

Космонавти з українським корінням відправлялися в космос під прапорами Канади і США. Зокрема, Роберта Лінн Бондар – перша канадська жінка-астронавт українського походження і перша лікарка-невролог, яка побувала в космосі.

Батько-українець виховав у скаутському дусі

Роберта Лінн Бондар народилася 4 грудня 1945 року в невеликому містечку Су-Сент-Марі, провінція Онтаріо. Її мати Мілдред, викладачка економіки в коледжі, була британкою, а ось батько іммігрував з батьками з гуцульського села Городенківського району Івано-Франківської області. Едвард Бондар працював офіс-менеджером Комісії з комунальних послуг Су-Сент-Марі. Він виховував своїх дочок у скаутському дусі, тож Роберта Лінн з дитинства ставила перед собою амбітні завдання і знала, як втілити їх в життя. Батьки підтримували її. Наприклад, Едвард побудував для дочки в підвалі будинку лабораторію, де Роберта Лінн часто проводила біологічні досліди.

Бюст героїні прикрашає парк імені Бондар в її рідному містечку Су-Сент-Марі. Фото: Вікі

"Коли мені виповнилося вісім років, стати космонавтом було найцікавішим, що я могла собі уявити, – згадувала Бондар. – Не повірите, але на кожен день народження я просила у батьків: або пластикову ракету, або набір хімічних речовин, або сумку лікаря. Життя мені подарувала все і відразу".

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У старших класах захоплювалася астрономією і випросила у батька, який заохочував наукові захоплення доньки, телескоп в подарунок.

До того, як стати одним з шести канадських астронавтів, яких відібрали в грудні 1983 року та які розпочали навчання в лютому 1984 року, Бондар одержала докторський ступінь в галузі нейробіології і стала членом Королівського Коледжу лікарів і хірургів Канади і Американської Академії неврології.

Вона обійшла 4300 інших претендентів на космічний політ. На той момент їй було 38, і вона була єдиною жінкою з шести кандидатів – включаючи майбутнього президента канадського Космічного агентства Стіва Макліна. Щоправда, день старту їй довелося чекати довгих вісім років.

"Роберта Бондар була і залишається зразком жінки епохи Відродження. Всі ми тоді дуже пишалися і тепер пишаємося її внеском до космічної програми людства" , – заявив генеральний директор з вивчення космосу Канадського космічного агентства Жиль Леклерк.

Перша лікарка-невролог, яка побувала в космосі

Фото: britannica.com

Корабель Discovery з Бондар на борту стартував в космос 22 січня 1992-го. Під час місії STS-42, яка тривала 8 діб, лікар Бондар проводила в космічній лабораторії і на середній палубі корабля дослідження, пов'язані з впливом невагомості на кровотік в головному мозку людини, а також негативного тиску в нижній частині тіла і різних патологічних станів. Всього було поставлено близько 40 дослідів.

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За словами Роберти Лінн, результати цих експериментів допомогли отримати важливу інформацію про лікування таких важких захворювань, як діабет і хвороба Паркінсона. Після повернення на Землю вона стала володаркою численних урядових нагород, членом Королівського наукового товариства Канади, почесним доктором понад 20 університетів Канади і США. На честь Бондар названо кілька шкіл і парк в її рідному місті.

"Космічний політ дозволив мені познайомитися з фантастичними людьми, з якими я в звичайному житті ніколи не зустрілася б", – визнає Роберта Лінн.

Володарка сертифікатів з підводного плавання з аквалангом і парашутного спорту, перша канадська жінка-астронавт віддає перевагу активним видам відпочинку: літати на повітряній кулі, сплавлятися річкою на каное, полювати, ловити рибу, пірнати з аквалангом і здійснювати тривалі велосипедні прогулянки. Завдяки іншому своєму захопленню – художній фотографії, Бондар під час перебування на орбіті зробила чотири фоторепортажі з планами Землі з космосу.

Нагадаємо, що героями перших серій нашого космічно-публіцистичного серіалу стали академік Володимир Челомей, який створив, крім іншого, шпигунський супутник-винищувач, конструктор ракет Георгій Лангемак, який придумав сам термін "космонавтика", а також професор Аркадій Мелуа – учасник радянського проєкту колонізації Місяця і створення довгострокової місячної бази.

Також нагадаємо, 5 квітня члени екіпажу Міжнародної космічної станції вперше в історії перестикували космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX. На борту Crew Dragon перебували три американських астронавти – Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер – і японець Соїті Ногуті.

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