Росія причетна до захоплення літака Ryanair – НАТО назвало роль Кремля

Єнс Столтенберг відкрито засумнівався в непричетності РФ до піратських дій режиму Лукашенка в Білорусі – занадто тісні зв'язки між країнами

Фото: колаж "Сьогодні"

Рішення про примусову посадку в Мінську літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту влада Білорусі прийняла в координації з Росією, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News.

Столтенберг нагадав про "тісні взаємини" Росії та Білорусії.

"У зв'язку з цим складно повірити, що режим в Мінську міг зробити щось подібне без якоїсь координації з Росією", – сказав генсек НАТО 28 травня.

Напередодні Стотенберг зазначив схожість в поведінці російської та білоруської влади, коли справа стосується опозиції.

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"Останніми роками такий зразок поведінки ми бачили і в Росії – вони готові були застосовувати отруєння, кібератаки, спроби перевороту в, наприклад, Чорногорії. Ми побачили приклад поведінки, яка також викликає велике занепокоєння, коли йдеться про Росію", – заявив генеральний секретар.

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Він уже не перший, хто допускає причетність Кремля до шокуючого арешту Протасевича. Раніше цього самого тижня міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб теж допустив, що це не могло статися без "як мінімум мовчазної згоди Москви".

У відповідь на це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков звинуватив його в "русофобській одержимості".

Нагадаємо, напередодні генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі написав білоруській владі листа, назвавши захоплення літака "незаконним і навмисним викраденням".

Як уже повідомлялося, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримала Протасевича та його дівчину-росіянку. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Бєлавіа".

Відео: Сьогодні

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську