Росія повинна повернути Крим і відвести війська від України: G7 підвела підсумки зустрічі

Країни "Великої сімки" виступають за збереження санкцій проти Росії до того моменту поки вона не виконає Мінських домовленостей і не піде з Криму

Росія повинна повністю відвести свої війська від кордону з Україною, а санкції проти неї будуть зберігатися до тих пір поки вона повною мірою не виконає Мінських угод і не поверне Крим.

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Про це йдеться в підсумковій заяві за результатами зустрічі голів МЗС країн G7 у Лондоні.

"Дуже важливо, щоб Москва повністю відвела свої війська і вжила заходів для зниження напруженості... Росія і воєнізовані формування, які вона підтримує, повинні повернутися до режиму припинення вогню", – йдеться в документі.

Також країни "Великої сімки" виступають за збереження санкцій проти Росії до того моменту поки вона не виконає Мінських домовленостей і не поверне Крим.

"Ми повністю віддані виконанню санкцій і нагадуємо, що тривалість міжнародних санкцій пов'язана з повним виконанням Росією своїх зобов'язань у рамках Мінських угод і поверненням Криму", – йдеться в заяві.

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Глави МЗС G7 стурбовані дестабілізуючими діями Росії і порушеннями прав людини, зокрема в окупованому Криму.

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"Ми глибоко стурбовані збереженням безвідповідальної і дестабілізуючої поведінки Росії. Сюди входить нарощування російських збройних сил на кордонах України та в незаконно окупованому Криму", – заявили країни "Великої сімки".

Нагадаємо, напередодні держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Росію слід притягати до відповідальності за її дії і змушувати дотримуватися міжнародних зобов'язань.

Раніше у квітні країни "Великої сімки" та ЄС також зажадали від Росії припинити провокації біля кордонів України і знизити напруженість.

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