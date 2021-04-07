Росія – головна перешкода миру в Білорусі: у Тихановської здивували заявою

При цьому не виключена роль РФ як посередника для примирення білорусів

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська готова до переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком без будь-яких попередніх умов.

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Про це йдеться в заяві її офісу.

Зокрема, стверджується, що Тихановська готова зустрітися навіть не з самим Лукашенком, а з його представниками.

Але через відсутність довіри між сторонами у опозиціонерки вважають, що майданчиком для попередніх консультацій і контактів може виступити ОБСЄ.

"Це дозволяє включити в процес Росію. Саме позиція Росії є головною перешкодою до розв'язання кризи в Білорусі", – несподівано заявили у Тихановської.

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При цьому ОБСЄ не зможе виступити гарантом виконання сторонами своїх зобов'язань. Крім РФ, з цією метою до переговорів можуть бути залучені США, Франція, Німеччина, Швейцарія, Фінляндія або Швеція.

Однак ані Польща, ані Литва, з якими режим Лукашенко перебуває в гострому конфлікті, бути посередником примирення білорусів не можуть.

Нагадаємо, що на батьківщині щодо Тихановської порушили декілька кримінальних справ – зокрема про спробу захоплення влади і підготовку теракту.

У зв'язку з цим Білорусь вимагала екстрадувати політкині з Литви, та отримала рішучу відмову.

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