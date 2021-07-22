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Росія перекинула у Білорусь війська поблизу України: фото ешелону

22 липня 2021 14:34

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Російські військові прибули у Брест, який знаходиться відносно недалеко від України і на кордоні з Польщею

Російські військові приїхали до Білорусі. Колаж "Сьогодні"

Російські військові приїхали до Білорусі. Колаж "Сьогодні"

У Білорусь прибув перший військовий ешелон з Росії з військовослужбовцями і військовою технікою для участі у спільних масштабних навчаннях "Захід-2021".

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Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Відзначимо, що російські військові прибули у Брест, який знаходиться відносно недалеко від України і на кордоні з Польщею.

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"Приїхали з хорошим настроєм, дісталися протягом доби. Проблем в ході переїзду не було. Зустріли нас з оркестром, нам дуже приємно. Була надана допомога в організації розвантаження нашої техніки. Я радий, що прибув на землю Республіки Білорусь зі своїм особовим складом для участі у навчаннях. Наш підрозділ регулярно бере участь у великих стратегічних навчаннях. Найближча наша задача: без порушень вимог безпеки розвантажити озброєння і військову техніку, відбути у призначений район і приступити до обладнання польового табору", – сказав російський офіцер, заступник командира військової частини Сергій Кобра.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що ймовірність нападу Росії на Україну буде особливо високою до середини вересня, коли агресор буде проводити основну фазу масштабних навчань "Захід-2021".

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