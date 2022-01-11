Росія виведе війська з Казахстану: Токаєв назвав дату

У Казахстані оголосили про завершення основної місії ОДКБ

Виведення військ вестиметься поетапно та займе не більше 10 днів / Фото: Колаж: Сьогодні

Виведення миротворчого контингенту з Казахстану розпочнеться 13 січня. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, передає Zakon.kz.

"Основна місія миротворчих сил ОДКБ успішно завершена. Через два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе не більше 10 днів", — заявив Токаєв.

За словами Токаєва, у країні провалилася спроба державного перевороту, гостра фаза контртерористичної операції вже пройдена,та ситуація у всіх регіонах зараз стабільна.

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Водночас, Токаєв повідомив, що після виведення миротворців у Казахстані сформують нові підрозділи Нацгвардії та спецназу, оскільки необхідно переглянути принципи роботи прикордонної служби.

Президент країни наголосив, що Казахстан міг би втратити контроль над Алма-Атою, якби не звернувся по допомогу до ОДКБ.

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