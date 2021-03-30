Російська плавуча бензоколонка "перегуділа" президента Єгипту: відео

Абдель Фаттах ас-Сісі кілька разів переривав виступ, поки газовоз "Маршал Василевський" проходив повз

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі прибув до розблокованого Суецького каналу, аби виступити з нагоди його "звільнення" від контейнеровоза Ever Given, який шість днів стояв поперек каналу.

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Про це повідомляє Al Arabiya.

"Навігація в Суецькому каналі повернулася до свого звичайного режиму", – сказав ас-Сісі, перебуваючи на березі каналу 30 березня.

За його словами, технічні фахівці ретельно розслідують всі питання, пов'язані з аварією суховантажу. Сам ас-Сісі обіцяє не втручатися в це питання.

Президент був змушений кілька разів перервати свій виступ через гудки суден, що проходили повз. Та найбільше під час руху каналом гуло судно "Маршал Василевський". Воно належить російському газовому монополістові "Газпром" і є єдиною в Росії плавучою регазифікаційною установкою.

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"Ми теж дуже раді", – жартома відповів ас-Сісі

Нагадаємо, в ніч проти 24 березня контейнеровоз Ever Give сів на мілину в Суецькому каналі, перегородивши його. Таким чином, один з головних світових торгових шляхів (через Суец здійснюється до 12% загального обсягу світової торгівлі) був заблокований.

29 березня контейнеровоз вдалося зняти з мілини. Зараз його перевіряють, а капітана підозрюють у спланованій диверсії – щодня простій Суецу коштував світовій торгівлі 9,6 млрд доларів.

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