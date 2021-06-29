Російські винищувачі "атакували" фрегат Нідерландів у Чорному морі (фото)

Нідерланди обурені створенням небезпечної ситуації і безвідповідальністю росіян і готують звернення з цього приводу до РФ

Винищувачі надто близько підлітали до фрегата / Фото: Міноборони Нідерландів

Російські винищувачі, озброєні бомбами та ракетами, протягом п'яти годин здійснювали так звані вдавані атаки проти нідерландського фрегата Zr.Ms. Evertsen у Чорному морі на наступний день після провокації проти британського есмінця, коли судно перебувало на південний схід від Криму.

Реклама

Про це йдеться у заяві на сайті Міноборони Нідерландів.

"Вони пролетіли небезпечно низько і близько, виконуючи вдавані атаки. Винищувачі були озброєні бомбами і так званими ракетами класу "повітря-поверхня", призначеними для ураження цілі з повітря", – йдеться у заяві.

Зазначається, що ці дії відбувалися з 15:30 до 20:30 за місцевим часом минулого четверга, 24 червня. І після "кількох годин залякування" сталися перебої з електронним обладнанням Evertsen.



У Міноборони Нідерландів підкреслили, що дії Росії порушили право на вільне користування морем і йдуть врозріз зі взаємними домовленостями, викладеними в договорі INCSEA про запобігання небезпечним ситуаціям на морі.

Реклама

"Zr.Ms. Evertsen плавав у відкритому морі в міжнародних водах. Для цих агресивних дій не було жодних причин. Незважаючи на це, помилкові атаки тривали кілька годин. Це була безвідповідальна і небезпечна поведінка на морі", – заявив командир фрегата капітан-лейтенант Джордж Пасту.

Читайте також: "Обстріл" есмінця: у Британії заявили, що їм не завадять ходити біля берегів Криму

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд-Схоутен також назвала дії Росії "безвідповідальними".

"Zr.Ms. Evertsen має повне право туди плисти. Немає ніяких виправдань для таких агресивних дій, які також без необхідності збільшують ризик нещасних випадків. Нідерланди звернуться до Росії з цього приводу", – заявила міністр.

Нагадаємо, 23 червня Міністерство оборони РФ повідомило про попереджувальну стрільбу по есмінцю ВМС Великої Британії HMS Defender і заявила, що він нібито порушив "кордон Росії" у Чорному морі. У відповідь в Міноборони Британії заявили, що HMS Defender "здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права" і ніхто його не обстрілював.

Реклама

Зазначимо, у Чорному морі 28 червня стартували міжнародні навчання Sea Breeze-2021, у яких беруть участь Збройні сили України і військовослужбовці з майже 30 країн світу. Вони триватимуть майже два тижні на суші, морі та у повітрі.