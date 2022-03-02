Російській нафті знайшли заміну — Іран готовий повернути ядерну угоду

Повернення іранської нафти на світовий ринок вирішить проблему з її нестачею через вигнання РФ

Для Ірану настав сприятливий момент для повернення на світовий ринок нафти / Фото Reuters / Колаж "Сегодня

На тлі обкладеної санкцією Росії через розв'язану війну в Україні, у понеділок, 28 лютого, у Відні відновилися дипломатичні переговори між Іраном і західними країнами щод так званої ядерної угоди. Знаючи, що світ шукає іншого постачальника нафти і газу замість РФ, Тегеран сформулював умови повернення під контроль Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Нині Захід їх розглядає.

Про це повідомляє АР.

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Що відомо

На зустріч до Відня прибув головний переговорник Ірану Алі Багері Кані, що свідчить про зацікавленість Тегерана у укладанні угоди. Іншими сторонами угоди є Великобританія, Франція, Німеччина, Росія та Китай. США вийшли з угоди у 2018 році через позицію президента Дональда Трампа. Але зараз президент Джозеф Байден хоче приєднатися до угоди.

Угода, офіційно відома як Спільний всеосяжний план дій, передбачала ослаблення санкцій проти Ірану в обмін на обмеження його ядерної програми. Зараз Тегеран виробив формулу, яка, на його думку, має задовольнити другий бік.

Як пише телеграм-канал Tasnim Online, Іран хоче, щоб наявні у нього центрифуги нового покоління були лише опломбовані під контролем МАГАТЕ в Ірані, а не повністю знищені. І, нібито, інший бік готовий на це піти.

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Якщо угода відбудеться, Іран повернеться на світовий ринок енергоресурсів, замінивши тут Росію, на яку мають накласти санкції в цій галузі.

"Офіційні особи кажуть, що переговори підходять до завершальної стадії, хоча неясно, скільки часу це може зайняти", – зазначає АР.

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