Російській нафті знайшли заміну — Іран готовий повернути ядерну угоду

На тлі обкладеної санкцією Росії через розв'язану війну в Україні, у понеділок, 28 лютого, у Відні відновилися дипломатичні переговори між Іраном і західними країнами щод так званої ядерної угоди. Знаючи, що світ шукає іншого постачальника нафти і газу замість РФ, Тегеран сформулював умови повернення під контроль Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Нині Захід їх розглядає.
Про це повідомляє АР.
Що відомо
На зустріч до Відня прибув головний переговорник Ірану Алі Багері Кані, що свідчить про зацікавленість Тегерана у укладанні угоди. Іншими сторонами угоди є Великобританія, Франція, Німеччина, Росія та Китай. США вийшли з угоди у 2018 році через позицію президента Дональда Трампа. Але зараз президент Джозеф Байден хоче приєднатися до угоди.
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Угода, офіційно відома як Спільний всеосяжний план дій, передбачала ослаблення санкцій проти Ірану в обмін на обмеження його ядерної програми. Зараз Тегеран виробив формулу, яка, на його думку, має задовольнити другий бік.
Як пише телеграм-канал Tasnim Online, Іран хоче, щоб наявні у нього центрифуги нового покоління були лише опломбовані під контролем МАГАТЕ в Ірані, а не повністю знищені. І, нібито, інший бік готовий на це піти.
Якщо угода відбудеться, Іран повернеться на світовий ринок енергоресурсів, замінивши тут Росію, на яку мають накласти санкції в цій галузі.
"Офіційні особи кажуть, що переговори підходять до завершальної стадії, хоча неясно, скільки часу це може зайняти", – зазначає АР.
Обстановка
- Європарламент запропонував обмежити купівлю російської нафти та газу, повністю закрити доступ до фінансового ринку ЄС, закрити порти та заборонити продаж технологічних товарів. 1 березня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав посилити санкції проти Росії та Білорусі, щоб "послабити економіку та промислову базу Росії, зокрема – військово-промисловий комплекс".
- Канцлер ФРН під час виступу у Бундестазі 27 лютого заявив, що Німеччина хоче відмовитись від постачання російського газу після відкритого нападу Путіна на Україну.
- Вартість газу та нафти досягла рекордних показників.