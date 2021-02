Російський слід і перші жертви: що відбувається в М'янмі

У М'янмі, де внаслідок державного перевороту військові повернули собі владу, не вщухають акції протесту. Зокрема, мітингувальники вимагають звільнити затриману лідерку Аунг Сан Су Чжі. Сайт "Сьогодні" продовжує стежити за розвитком подій.

Комендантська година і перші арешти

8 січня військовий уряд країни ввів комендантську годину з 8-ї вечора до 4-ї години ранку в столиці Найп'їдо і в одному з найбільших міст Янгоні, де проходять наймасовіші мітинги. Серед протестувальників переважають студенти, викладачі, інженери і буддійські ченці, повідомляє CNN.

Нагадаємо, що саме студенти стали рушійною силою революції 1988 року, а ченці стали на чолі Шафранової революції 2007-го.

Згідно з повідомленням властей, опублікованим державної газетою The Global New Light of Myanmar, заборонено збиратися групами понад п'ять осіб, а також приєднуватися до маршів протесту пішки або на машині. Публічні виступи на політичні теми також потрапили під заборону хунти. Як довго триматимуться ці заборони, не повідомляють.

З мітингувальниками поліція не церемониться – людей розганяють водяними гарматами і розстрілюють гумовими кулями. За повідомленням агентства Reuters, сьогодні, 9 лютого, щонайменше 27 людей заарештовано під час акцій протесту в Мандалаї, іншому великому центрі країни. Факт арештів підтверджують представники місцевих ЗМІ, зокрема журналіст "Демократичного голосу Бірми", який розповів, що був затриманий після того, як зняв на камеру сцени поліцейського насильства щодо протестувальників.

При цьому жодного факту насильства мітингувальників до силовиків не зафіксовано.

Пізніше ситуація загострилася: була важко поранена 19-річна протестувальниця. Ймовірно, йдеться про травму голови, дівчину прооперували в лікарні Найп'їдо. ЗМІ повідомляють також ще про трьох поранених гумовими кулями.

Російський слід

Експерти зазначають, що військова техніка, зокрема легкі броньовані машини, які хунта вивела на вулиці, – російського виробництва. Цей імпорт входить в постійно збільшуваний перелік постачань, які зміцнили зв'язки між оборонним відомством РФ і військовими М'янми, кажуть дослідники зі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу.

"Азійські дипломати, які до недавнього часу перебували в М'янмі, мало дивуються російському тавру на третьому військовому перевороті країни. Вони повідомили Nikkei Asia, що старший генерал Мін Аунг Хлаїнг, командувач армії і глава хунти, за останнє десятиліття активно налагоджував оборонні зв'язки з Москвою, щоб уникнути залежності від Китаю, гігантського сусіда М'янми і найбільшого постачальника зброї", – пише видання.

Також наголошується, що за кілька днів до путчу міністр оборони Росії генерал Сергій Шойгу відвідав М'янму, щоб завершити операцію з постачання нової зброї – зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1", розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Орлан-10Е" і радіолокаційного обладнання.

"Росія, як вірний друг, завжди підтримувала М'янму у важкі моменти, особливо в останні чотири роки", – цитують російські ЗМІ слова Мін Аунг Хлаїнга під час візиту міністра.

Крім того, у день перевороту, 1 лютого 2021 року, російські дипломати доклали всіх зусиль, щоб заблокувати засудження перевороту Радою Безпеки ООН.

Протест під червоними прапорами

Люди вийшли на вулиці 5 лютого із червоними прапорами в руках і червоними повітряними кульками – це колір Національної ліги Демократичної партії Су Чжі (НЛД). Багато хто ніс плакат з її зображенням. Мітингувальники салютували трьома пальцями – це відсилання до фільмів "Голодні ігри" і популярний символ недавніх демократичних протестів у сусідньому Таїланді, які відтоді прийняті в М'янмі.

В одному тільки Янгоні на вулиці вийшло до 60 тис. людей. Примітно, що учасники акції періодично змінюють напрямок руху, щоб уникнути блокпостів і будь-яких сутичок з поліцією.

У суботу, 6 лютого, у М'янмі сталося друге "загальнонаціональне" відключення інтернету – вперше вихід у Всесвітню мережу блокували в день путчу. Згідно з інформацією норвезької телекомунікаційної компанії Telenor Group, якій належить Telenor Myanmar, Міністерство транспорту та комунікацій М'янми наказало від'єднати передачу даних по всій країні. У такий спосіб був заблокований доступ до Facebook, Instagram і Twitter, а також кількох відомих місцевих новинних агентств.

Нагадаємо, що прессекретар МЗС України Олег Ніколенко застеріг українців від поїздок до М'янми. Тих громадян України, які нині перебувають в охопленій заворушеннями країні, просять повідомити в посольство про своє місцеперебування.

