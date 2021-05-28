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Ryanair "виляє" в питанні розслідування непланової посадки літака в Мінську – журналіст

28 травня, 22:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Раніше гендиректор авіакомпанії Ryanair заявив, що білоруська влада надала неправдиву інформацію

Компанія Ryanair дає неповну інформацію і "виляє" в питанні розслідування непланової посадки літака в Мінську.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" розповів литовський журналіст Вітаутас Бруверіс.

За його словами, литовські правоохоронні органи не задоволені співпрацею з компанією.

Крім того, бортові самописці знаходяться у володінні компанії. Проте раніше гендиректор авіакомпанії Ryanair заявив, що білоруська влада надала неправдиву інформацію.

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За словами льотчика-випробувача Олександра Лиходіда, "вся правда в літаку, в магнітофонних записах, якими володіє Ryanair".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

Після інциденту з літаком Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закриває свій повітряний простір для білоруських літаків.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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