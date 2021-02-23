Найдавніше в Австралії: вчені знайшли двометрове зображення кенгуру (фото)

В Австралії вчені знайшли найстаріший неушкоджений живопис континенту – малюнок кенгуру, якому близько 17 300 років.

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Як повідомляє BBC, зображення кенгуру досягає двох метрів.

Малюнок був виявлений в малонаселеному окрузі Кімберлі, який славиться великою кількістю стародавніх малюнків.

На місці також були залишки осиних гнізд, завдяки яким і вдалося встановити вік малюнка.

"Ми датували три гнізда, які лежали під малюнком, і три, що лежать над ним. І змогли з упевненістю виявити, що йому від 17 500 до 17 100 років. Швидше за все, 17 300 років", – пояснив дослідник Деміен Фінч з Університету Мельбурна.

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Як ми раніше писали, Міжнародна група археологів знайшла в Єгипті найдавнішу пивоварню світу. На території стародавнього міста Абідос вчені натрапили на вісім кімнат з глиняними резервуарами.

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