Русский
$ 27,93
33,89
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Найдавніше в Австралії: вчені знайшли двометрове зображення кенгуру (фото)

23 лютого, 14:41

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Малюнку близько 17 300 років

В Австралії вчені знайшли найстаріший неушкоджений живопис континенту – малюнок кенгуру, якому близько 17 300 років.

Реклама

Як повідомляє BBC, зображення кенгуру досягає двох метрів.

Малюнок був виявлений в малонаселеному окрузі Кімберлі, який славиться великою кількістю стародавніх малюнків.

На місці також були залишки осиних гнізд, завдяки яким і вдалося встановити вік малюнка.

"Ми датували три гнізда, які лежали під малюнком, і три, що лежать над ним. І змогли з упевненістю виявити, що йому від 17 500 до 17 100 років. Швидше за все, 17 300 років", – пояснив дослідник Деміен Фінч з Університету Мельбурна.

В тренді
ВООЗ обіцяє компенсації за "побочку" від вакцини проти COVID-19
Реклама

Як ми раніше писали, Міжнародна група археологів знайшла в Єгипті найдавнішу пивоварню світу. На території стародавнього міста Абідос вчені натрапили на вісім кімнат з глиняними резервуарами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сплять в
Сплять в "блощичниках" і прямо на вулиці: 180 українців застрягли на курорті в ТанзаніїІнші країни
У понад 80% випадків люди хворіють коронавірусом безсимптомно – дослідження
У понад 80% випадків люди хворіють коронавірусом безсимптомно – дослідженняІнші країни
Британцям будуть робити щеплення від коронавірусу в прискореному режимі
Британцям будуть робити щеплення від коронавірусу в прискореному режиміІнші країни
"Шок і жах". Велика Британія в пух і прах рознесла Росію в ООНІнші країни
На Стамбул обрушився потужний снігопад (фото)
На Стамбул обрушився потужний снігопад (фото)Інші країни
"Вакцинація може стати марною": у ВООЗ назвали умову для перемоги над COVID-19Інші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти