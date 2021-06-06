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Санкції через посадку Ryanair. Білорусь хоче компенсацію за заборону перельотів

6 червня, 10:27

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Білорусь має намір подавати до суду, щоб отримати компенсацію за збитки від санкцій – подробиці

В ICAO хочуть отримати більше інформації про інцидент. Фото: Reuters / W.Rattay

В ICAO хочуть отримати більше інформації про інцидент. Фото: Reuters / W.Rattay

Влада Білорусі плануэ через суд вимагати компенсацію за збитки від санкцій проти білоруських авіакомпаній. Їх ввели через примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

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Про це сказав прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко в інтерв'ю телеканалу "Білорусь-1".

"Ми впевнені у своїй правоті і готові відстоювати свої інтереси в судовому порядку. Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації за всю нанесену нам шкоду", – заявив він.

За його підрахунками, збитки від фінансових і торгових санкцій ЄС не перевищать 2,9% від ВВП Білорусі.

Головченко зазначив, що влада Білорусі попросила всіх причетних сторін надати дані об'єктивного контролю, але нібито досі не отримала документів.

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"Разом з тим усі дані об'єктивного контролю з білоруської сторони були негайно направлені через встановлені канали в Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) та ряд інших європейських структур, що займаються авіаційною безпекою", – каже білоруський прем'єр.

Нагадаємо, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

Після цього інциденту країни ввели санкції проти Білорусі: авіакомпаніям ЄС заборонили літати через Білорусь.

Всі подробиці в спецтемі Ситуація в Білорусі: подробиці

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