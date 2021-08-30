Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

РБ ООН закликала талібів гарантувати безпечний виїзд з Афганістану, Москва не підтримала

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
30 серпня, 23:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рада безпеки ООН ухвалила у понеділок резолюцію щодо Афганістану, яку не підтримали тільки дві країни, зокрема Росія
СБ ООН ухвалила резолюцію до "Талібану"
СБ ООН ухвалила резолюцію до "Талібану" / Фото: Колаж: Сьогодні

Рада безпеки ООН у понеділок, 30 серпня проголосувала за резолюцію із закликом до талібів забезпечити можливість афганцям, які бажають покинути країну, зробити це безпечно. Проєкт резолюції підтримали 13 країн, дві утрималися.

Реклама

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Резолюцію, що закликає "до гарантування безпечного виїзду для тих, хто залишає Афганістан", внесли на розгляд Велика Британія, Німеччина і Франція.

"Рух "Талібан" узяв на себе певні зобов'язання. Тепер він повинен їх виконувати", – заявила після голосування заступник постпреда Франції при ООН Наталі Естіваль-Бродхерст.

Вона додала, що заклик стосується як авіаперельотів, так і пересування людей через сухопутні кордони Афганістану.

Водночас Росія утрималася від участі в голосуванні, її представник пояснив це тим, що автори проєкту нібито "проігнорували принципові заклопотаності" Москви, і схвалена резолюція не містить ряд пунктів, на які вона розраховувала.

Реклама

Нагадаємо, за останніми даними, міжнародний аеропорт Кабула перейде під контроль бойовиків руху "Талібан" 31 серпня після виведення американських військ із Афганістану. Таліби зараз ведуть переговори з Туреччиною і Катаром про технічну допомогу для забезпечення роботи аеропорту.

26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. У результаті загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан, і американські військові.

Після цього американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію.

А

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
749 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти