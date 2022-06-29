Вважає, що Україна переможе: Бренсон написав колонку після зустрічі із Зеленським

Британський мільярдер побував на місцях російських злочинів

Зеленський зустрівся з Бренсоном/Фото: Офіс президента, колаж: "Сьогодні"

Британський мільярдер Річард Бренсон опублікував колонку, присвячену своєму візиту до України. За його словами, у нашу країну його покликав Володимир Зеленський.

Про свій візит Бренсон написав на сайті своєї компанії Virgin.

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Бренсон розповів про мету поїздку до Києва.

"Моєю головною метою поїздки до Києва було зустрітися і вислухати українців, зрозуміти їхні страхи і побоювання, а також дізнатися, що бізнес в партнерстві з громадянським суспільством і урядами може зробити більш ефективну підтримку України", — написав бізнесмен.

Під час свого візиту Бренсон, зокрема, відвідав місця російських воєнних злочинів і знищений аеропорт у Гостомелі.

"Мені дали можливість сказати кілька слів, і я хотів передати те, що, я думаю, багато хто з нас відчуває на Заході: щодня українці борються і вмирають за весь вільний світ. Найменше, що може зробити решта світу, — це надати нашу непохитну та беззастережну підтримку доти, доки останній російський солдат не залишить територію України. Все інше було б поразкою — поразкою не лише права України вільно обирати свою долю, а й верховенства права та суверенітету народів", — написав Бренсон.

Бізнесмен сподівається, що Україна переможе у війні.

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"Сподіваюся, що Україна та її чудовий народ здобудуть перемогу і виграють цю війну, взявши під контроль свою територію, свій суверенітет і свій майбутній шлях. Але більше, ніж будь-коли, всі ми повинні об'єднатися і протистояти загрозі, з якою стикається Україна і весь світ", — підсумував бізнесмен.

Зеленський може передати Путіну послання

Президент Індонезії Джоко Відодо запропонував передати послання президента України Володимира Зеленського президенту Росії Володимиру Путіну. Таким чином він хоче спробувати допомогти мирним переговорам.

Відодо, який сьогодні перебуває з візитом в Україні, має поїхати до Москви. Він заявив, що буде закликати президента Росії погодитися на припинення вогню.

"Попри те, що цього дуже важко досягти, я висловив важливість мирної резолюції", — сказав Відодо після зустрічі із Зеленським.

Індонезійський політик запропонував передати послання президента Зеленського президенту Путіну, з яким повинен зустрітися.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський зустрів з актором Шоном Пенном. Також ми писали, що Зеленський назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним.