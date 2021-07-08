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Сів на ПП або зайнявся спортом? Кім Чен Ин схуднув на 20 кілограмів

8 липня 2021 15:45

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Розвідка Південної Кореї впевнена, що зі здоров'ям лідера КНДР все в порядку – він скинув вагу не через хворобу

Кім Чен Ин до і після передбачуваного схуднення - як дві різні людини. Фото: коллаж "Сьогодні"

Кім Чен Ин до і після передбачуваного схуднення - як дві різні людини. Фото: коллаж "Сьогодні"

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин дуже сильно схуднув, але це навряд чи могло бути викликано проблемами зі здоров'ям диктатора, стверджують в Національному агентстві розвідки Південної Кореї.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Після того, як значну частку травня лідер КНДР не з'являвся на публіці, його вага знизилася на 10-20 кілограмів, заявив після спілкування з представниками розвідслужб південнокорейський чиновник Кім Бен Кі.

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"Якщо в його здоров'ї є відхилення від норми, мають бути ознаки того, що в клініку, яка відповідає за здоров'я Кіма, завозять ліки, але цього не помітили", – сказав Кім Бен Кі.

Крім того, про міцне здоров'я Кім Чен Ина свідчить те, що він, як і раніше, годинами працює та проводить тривалі зустрічі. Також не змінилася його хода.

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Зміни в зовнішності 37-річного північнокорейського диктатора помітили на відеозаписі засідання уряду КНДР в червні – на знятих кадрах він виглядав значно стрункішим, ніж в листопаді, коли його вагу оцінювали в 140 кілограмів.

Варто зазначити, що чоловіки в династії Кім страждають від серцевих хвороб – вони стали причиною смерті батька і діда Кім Чен Ина. Торік ЗМІ теж неодноразово повідомляли про погіршення стану північнокорейського правителя – буцім йому провели операцію на серці, але через ожиріння йому стало гірше і він впав у кому.

При цьому він неодноразово то пропадав на тривалі терміни з громадської сфери, то знову з'являвся, розвінчуючи чутки щодо своєї хвороби. А в лютому він вперше за рік вивів "в люди" свою дружину Лі Сіль Чжу.

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