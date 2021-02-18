Русский
$ 27,9
33,64
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Горили можуть вимерти через селфі: нове дослідження

18 лютого, 16:25

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У світі залишилося трохи більш як тисяча гірських горил, вони живуть лише в трьох країнах Африки

Горили, які, як виявилося, теж хворіють на COVID-19, можуть повністю вимерти через популярність африканських сафарі-турів.

Реклама

Про це, посилаючись на дослідження університету Оксфордшир Брукс в Англії, повідомляє CNN.

Вивчивши понад 850 фотографій, опублікованих в Instagram в 2013-2019 роках, вчені дійшли висновку, що селфі з цими приматами можуть погіршити їх і без того важке становище.

Фото: Instagram

Дослідники стверджують, що на фото 86% мандрівників знаходилися на відстані не більш як 4 метри від горил, а на 25 знімках взагалі торкалися їх. Такої відстані достатньо, аби тварина заразилася інфекцією людини, а в умовах коронавірусної пандемії це дуже небезпечно.

Фото: Instagram

"Ми виявили, що туристи, які відвідують горил, рідко носять маски і це створює можливість для передачі хвороб горил", – каже викладач біологічної антропології в Оксфордшир Брукс Магдалена Свенссон.

В тренді
Вітаємо, ти сядеш! Російські правоохоронці випустили "особливе" відео для 14-річних
Реклама

Наразі гірські горили знаходяться під загрозою повного зникнення – в дикій природі налічується трохи більш як 1060 особин цього виду. Вони живуть в декількох країнах Східної Африки – в заповідниках Демократичної Республіки Конго, Уганди і Руанди.

Варто зазначити, що раніше вперше зафіксували передачу коронавірусної інфекції від людини до тигру.

А кілька місяців тому в одному з американських зоопарків вірус вперше підтвердили у трьох снігових барсів .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

мавпа вимирання селфі горила
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сплять в
Сплять в "блощичниках" і прямо на вулиці: 180 українців застрягли на курорті в ТанзаніїІнші країни
У понад 80% випадків люди хворіють коронавірусом безсимптомно – дослідження
У понад 80% випадків люди хворіють коронавірусом безсимптомно – дослідженняІнші країни
На Стамбул обрушився потужний снігопад (фото)
На Стамбул обрушився потужний снігопад (фото)Інші країни
ВООЗ завершила розслідування в Ухані: головне про походження коронавірусу
ВООЗ завершила розслідування в Ухані: головне про походження коронавірусуІнші країни
"Ми не жили, ми не спали": що розповіли туристи, які застрягли на ЗанзібаріУкраїна
Росія в люті: головні заяви країн на засіданні Радбезу ООН
Росія в люті: головні заяви країн на засіданні Радбезу ООНУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти