Горили можуть вимерти через селфі: нове дослідження

У світі залишилося трохи більш як тисяча гірських горил, вони живуть лише в трьох країнах Африки

Горили, які, як виявилося, теж хворіють на COVID-19, можуть повністю вимерти через популярність африканських сафарі-турів.

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Про це, посилаючись на дослідження університету Оксфордшир Брукс в Англії, повідомляє CNN.

Вивчивши понад 850 фотографій, опублікованих в Instagram в 2013-2019 роках, вчені дійшли висновку, що селфі з цими приматами можуть погіршити їх і без того важке становище.

Фото: Instagram

Дослідники стверджують, що на фото 86% мандрівників знаходилися на відстані не більш як 4 метри від горил, а на 25 знімках взагалі торкалися їх. Такої відстані достатньо, аби тварина заразилася інфекцією людини, а в умовах коронавірусної пандемії це дуже небезпечно.

Фото: Instagram

"Ми виявили, що туристи, які відвідують горил, рідко носять маски і це створює можливість для передачі хвороб горил", – каже викладач біологічної антропології в Оксфордшир Брукс Магдалена Свенссон.

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Наразі гірські горили знаходяться під загрозою повного зникнення – в дикій природі налічується трохи більш як 1060 особин цього виду. Вони живуть в декількох країнах Східної Африки – в заповідниках Демократичної Республіки Конго, Уганди і Руанди.

Варто зазначити, що раніше вперше зафіксували передачу коронавірусної інфекції від людини до тигру.

А кілька місяців тому в одному з американських зоопарків вірус вперше підтвердили у трьох снігових барсів .

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