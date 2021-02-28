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Звідки чекати нової катастрофи. Сім головних уроків ковідного року від Ювала Ноя Харарі

28 лютого, 11:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Інтернет допоміг людям під час пандемії, але став для них і великою небезпекою

Світ уже більше року бореться з коронавірусом. Ізраїльський історик Ювал Ной Харарі стверджує, що в цій війні між людьми і патогенами люди виявилися дуже сильними.

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На сайті Financial Times професор підбив підсумки ковідного року і виділив сім головних уроків для людей.

Наука не може замінити політику

Під час пандемії саме політики повинні збалансувати медичні, економічні та соціальні міркування і розробити комплексну політику.

Адже вирішуючи, чи вводити локдаун, недостатньо запитати: "Скільки людей захворіє, якщо ми не почнемо карантин?". Також потрібні питання: "Скільки людей буде страждати від депресії, поганого харчування, скільки буде нудьгувати за школою або втратить роботу?".

Політики повинні об'єднувати зусилля, а не конкурувати

Поки вчені співпрацювали у всьому світі, політики, зазвичай, ворогували. Учені вільно обмінювалися інформацією і покладалися на знахідки один одного.

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При цьому США і Китай звинуватили один одного в приховуванні інформації. Багато інших країн, очевидно, сфальсифікували або приховали дані про хід пандемії.

Поки вірус поширюється, ніхто не може бути в безпеці

Якщо, припустимо, Ізраїль або Велика Британія змогли викорінити вірус у себе, але він продовжує поширюватися в Індії і Бразилії. Нова мутація у якомусь віддаленому бразильському містечку може зробити вакцину неефективною і призвести до нової хвилі зараження.

Країни повинні більше інвестувати в систему охорони здоров'я

Це здається само собою зрозумілим, але політикам і виборцям часом вдається ігнорувати очевидний урок.

Люди повинні створити потужну глобальну систему моніторингу та запобігання пандемії

Навіть найбагатші люди мають особистий інтерес захистити бідних. Якщо новий вірус "стрибне" на людину в бідному селі, протягом декількох днів цей вірус може прогулятися по Уолл-стріт.

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У нас є Всесвітня організація охорони здоров'я, проте вона повинна мати значно більше фінансування, щоб не залежати від політиків.

Нам потрібно захистити цифрову інфраструктуру

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Інтернет став порятунком людей під час цієї пандемії. Однак ми настільки багато перенесли у цифровий світ, що незабаром він може стати джерелом ще більшої катастрофи. Уявіть, що в один момент Мережа не витримає?

Оцифровка та спостереження ставлять під загрозу особисте життя

Незважаючи на зручності Інтернету, є і небезпека. Люди повинні захиститися від цифрової диктатури. Головні правила:

  • дані про людей, особливо про їхнє здоров'я, слід використовувати для допомоги цим людям, а не для маніпулювання ними, контролю або заподіяння шкоди. Наприклад, лікарі не повинні продавати дані про своїх пацієнтів;
  • спостереження має завжди йти в обох напрямках. Наприклад, коли посилюється нагляд за окремими особами, люди повинні одночасно посилювати нагляд за урядом і великими корпораціями;
  • не дозволяйте концентрувати занадто багато даних в одному місці. Монополія на дані – це рецепт диктатури. Збирати біометричні дані про людей для боротьби з пандемією повинен незалежний орган охорони здоров'я, а не поліція. Ці дані потрібно зберігати окремо від інших;

Нагадаємо в Україні вже стартувала вакцинація. Першими щеплення від небезпечної хвороби отримали лікарі Черкаської обласної лікарні, потім до процесу підключилися й інші обласні центри.

Також ми писали, які симптоми проявилися у медиків після щеплення від COVID-19.

Про те, як зміняться пенсії українців в березні 2021-го, дивіться в новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії", 3 випуск.

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