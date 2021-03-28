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Сербія почала вакцинувати від COVID-19 іноземців

28 березня, 02:26

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Всіх бажаючих запросили приїжджати на вихідні

У столиці Сербії Белграді в суботу, 27 березня, розпочалася вакцинація жителів сусідніх країн, які приїхали в країну в ці вихідні з метою отримати щеплення від коронавірусу.

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Про це повідомляє DW.

Раніше сербський уряд пообіцяв безкоштовно вакцинувати всіх, хто приїде з сусідніх країн на цих вихідних.

Деякі іноземці прибули до Белграда для вакцинації цілими сім'ями – - це переважно громадяни Боснії, Чорногорії та Північної Македонії.

За непідтвердженими даними, у вакцини AstraZeneca, якою вакцинують іноземців, закінчується строк придатності, тому вона повинна бути використана якнайшвидше – з чим нібито і пов'язана така щедрість сербського уряду.

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Крім того, критики президента Сербії Олександра Вучича вважають, що він хоче таким чином поширити вплив у регіоні.

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Сербія має один із найвищих показників щеплень від коронавірусу в Європі – вона використовує переважно китайську вакцину Sinopharm і російську Sputnik V, а також препарати BioNTech / Pfizer і AstraZeneca.

Нагадаємо, Сербія в березні посилила карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу, оголосивши в країні надзвичайний стан.

Ми також повідомляли, що голова МОЗ Максим Степанов визнав, що в Україні майже вдвічі відстають від плану вакцинації від коронавірусу.

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Сербія іноземці вакцинація коронавірус Белград
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