Північна Македонія оголосила про висилку російського дипломата

Македонія оголосила дипломата в посольстві РФ персоною нон грата / Фото: AFP
Північна Македонія оголосила про висилку з країни російського дипломата.
Про це повідомляє інформаційний портал МКД.
"МЗС підтвердило інформацію про висилку і повідомило, що відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини вирішено оголосити дипломата в посольстві Російської Федерації персоною нон грата в Республіці Північна Македонія", – сказано в повідомленні.
Російський дипломат повинен покинути територію країни протягом семи днів.
Про причини такого рішення нічого не повідомляється.
Нагадаємо, раніше влада Чехії звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетіце. На цих складах також зберігалася зброя і боєприпаси болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева, якого у 2015 році двічі намагалися отруїти бойовим отрутою "Новачок".
Після цього США і низка європейських країн вислали російських дипломатів. Зокрема, в кінці квітня про висилку повідомила влада Болгарії.