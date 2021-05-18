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Північна Македонія оголосила про висилку російського дипломата

18 травня, 17:26

Віталій Семченко Віталій Семченко

Про причини такого рішення нічого не повідомляється

Македонія оголосила дипломата в посольстві РФ персоною нон грата

Македонія оголосила дипломата в посольстві РФ персоною нон грата / Фото: AFP

Північна Македонія оголосила про висилку з країни російського дипломата.

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Про це повідомляє інформаційний портал МКД.

"МЗС підтвердило інформацію про висилку і повідомило, що відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини вирішено оголосити дипломата в посольстві Російської Федерації персоною нон грата в Республіці Північна Македонія", – сказано в повідомленні.

Російський дипломат повинен покинути територію країни протягом семи днів.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Про причини такого рішення нічого не повідомляється.

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Нагадаємо, раніше влада Чехії звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетіце. На цих складах також зберігалася зброя і боєприпаси болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева, якого у 2015 році двічі намагалися отруїти бойовим отрутою "Новачок".

Після цього США і низка європейських країн вислали російських дипломатів. Зокрема, в кінці квітня про висилку повідомила влада Болгарії.

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