Шквал ракет. Бойовики ХАМАС знову вдарили по Ізраїлю і отримали здачі

У відповідь на обстріли із сектору Газа ізраїльські військові вдарили по ХАМАС

Бойовики ХАМАС в ніч на 16 травня знову здійснили з Гази обстріл Ізраїлю. Вогонь вівся по центральних і південних районах країни.

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Про це в Twitter повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

"ХАМАС випустив шквал ракет з Гази по центральному і південному району Ізраїлю. Чоловіки, жінки, діти і люди похилого віку в даний час знаходяться в сховищах", – йдеться в повідомленні.

За даними видання The Times of Israel, в ніч на неділю п'ять ракет були перехоплені системою протиракетної оборони "Залізний купол" над південним містом Беер-Шева, а ще сім впали на відкритій місцевості.

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У відповідь на ракетний обстріл ізраїльські військові продовжили наносити удари по об'єктах в секторі Газа.

Як повідомляють палестинські ЗМІ, в останні години по сектору було нанесено більше 100 ударів. Палестинські медики повідомили, що в результаті ударів загинуло двоє людей, 25 отримали поранення.

Руйнування в секторі Газа після недавніх ударів Ізраїлю. Фото: соцмережі

Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові завдали ракетного удару по будинку заступника голови політбюро палестинського руху ХАМАС в секторі Газа Халіля аль-Хайі.

Відео: Telegram

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