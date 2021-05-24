Шокуючий акт. Держсекретар США про затримання Протасевича в Мінську

Сполучені Штати рішуче засуджують примусову посадку пасажирського літака в аеропорту Мінська і арешт журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту. Вашингтон вимагає негайно звільнити активіста.

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Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Цей шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя більше 120 пасажирів, в тому числі громадян США", – йдеться в заяві.

За словами Блінкена, початкові повідомлення про причетність білоруських служб безпеки і використанні білоруських військових літаків для супроводу літака викликають серйозну стурбованість і вимагають повного розслідування.

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"Ми тісно координуємо нашу реакцію з нашими партнерами, включаючи ЄС, а також офіційних осіб Литви та Греції. З огляду на ознаки того, що вимушена посадка була заснована на помилкових приводах, ми підтримуємо якнайшвидше засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду цих подій", – заявив держсекретар.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

До слова, в Києві на вихідних пройшли акції на підтримку Протасевича.

Акція на підтримку Протасевича в Києві. Відео hromadske

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську