Шольц наш! Канцлер ФРН захистив рішення щодо передачі Україні зброї

19 травня федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу довелося у парламенті країни захищати рішення уряду щодо надання Україні важких озброєнь. Ще місяць тому глава уряду ФРН був проти передачі ЗСУ чогось більш вагомого ніж каски та бронежилети.
Про історичний виступ канцлера ФРН у Бундестазі повідомляє DW .
Що сталося
"Допомагати в обороні країни, яка зазнала жорстокого нападу, – у цьому немає ескалації. Це внесок у віддзеркалення нападу і тим самим якнайшвидше припинення насильства. Всіх нас об'єднує спільна мета – не дозволити Росії перемогти у цій війні. Україна має вистояти" , – наголосив Шольц.
Таким чином німецький політик, рейтинг якого обвалився у квітні на тлі відмови від надання ЗСУ зброї відповів внутрішнім критикам, які вважають, що озброюючи Україну Захід лише посилює ескалацію конфлікту.
Перемир'я
Водночас, Шольц відкинув спроби Росії нав'язати Україні мир на своїх умовах. "Жодного продиктованого світу не буде, тому що українці його не приймуть, і ми теж", – заявив Шольц, маючи на увазі всю спільноту ЄС.
Тільки коли президент РФ Володимир Путін зрозуміє, що він не зможе зламати Україну, "він буде готовий серйозно вести переговори про мир", а для цього важливо зміцнювати обороноздатність Києва, додав німецький політик.
Олаф Шольц також підтримав ідею створення Європейського фонду солідарності щодо відновлення України.
"Сподіваюся, рано чи пізно війна закінчиться, і вже зараз ясно одне: відновлення зруйнованої інфраструктури, пожвавлення української економіки – все це коштуватиме мільярди", – заявив він.
Зміна позиції
- 22 квітня Шольц заявив, що Берлін по можливості продовжуватиме постачання зброї Україні, проте знову поставив акцент на тому, що "зайвої" зброї для України у них немає, а серед наявного немає важкого озброєння.
- Також Шольц був певен , що Україні можна поставити лише техніку радянських часів, для використання якої українським військовим не потрібно проходити навчання. Сучасне озброєння на думку канцлера, наші військовослужбовці не зможуть швидко освоїти.
- Проте 10 травня під час візиту до України міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок було заявлено, що ФРН планує поставити ЗСУ сучасні танки та гаубиці, паралельно розпочне навчання українських військових користуватися цією технікою.
- 15 травня Шольц повідомив, що Німеччина планує відмовитись від імпорту російської нафти та вугілля вже до кінця цього року, з газом вона поспішати не збирається і наміри відмовитися від постачання в країни немає. Поки.