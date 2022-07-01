Шольц розповів, як довго Путін готувався до війни і скільки вона може тривати

Путін розуміє глибокий вплив європейських санкцій на економіку Росії

Шольц заявив, що Путін рік готувався до війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що президент РФ Володимир Путін зможе вести затяжну війну. Російський лідер готувався до неї щонайменше рік. Однак європейські санкції завдають йому болю та погіршують економіку його країни.

Про це Шольц сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News.

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Канцлер Німеччини зазначив, що Путін готувався до війни дуже довго, а рішення про її початок ухвалив щонайменше за рік до вторгнення.

"Він (Путін, – Ред.) – лідер дуже великої країни, в якій живе багато людей, з великими статками, і він справді веде цю жорстоку війну – і готувався до неї дуже довго. Я думаю, що рішення розпочати цю війну було ухвалено за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго", – сказав Шольц.

Вплив санкцій

Німецький канцлер переконаний, що санкції "завдають болю" російському президенту.