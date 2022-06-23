Шольц розповів, чи можливі мирні переговори між Росією та Україною

Путін мріє вигідно для себе домовитись про завершення війни

Шольц розповів, чи здатна Росія на мирні переговори з Україною/Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko, Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS. Колаж: "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін все ще вірить у можливість нав’язати вигідні йому умови завершення війни.

Про це повідомляє Deutschlandfunk.

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Під час свого виступу у середу, 22 червня, в Бундестазі канцлер Німеччини заявив, що не бачить перспектив мирних переговорів між Україною та Росією. Це пов'язано з позицією президента РФ, який вважає, що умови миру можна нав’язати.

Шольц зазначив, що можливість переговорів залишається далекою перспективою. Таким чином, єдиною метою залишається те, щоб Україна відштовхнула російських окупантів.

Також він додав, що у зв’язку із нинішньою кризою політики безпеки Німеччина бере на себе особливу відповідальність, розширивши свою військову присутність у Балтійському регіоні, щоб захищати територію альянсу.

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Шольц подякував парламентарям, які схвалили спеціальні видатки для Бундесверу. Він пояснив, що безпека – це найважливіше, що держава зобов’язана забезпечити для своїх громадян. У цьому ж виступі Шольц зауважив, що Росія веде нещадну війну проти українського народу, тому Україна й надалі отримуватиме підтримку – фінансову, економічну, гуманітарну, політичну і, не в останню чергу, з постачання зброї.

Шольц назвав головний страх Путіна перед НАТО та ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент РФ Володимир Путін боїться, що на Росію може поширитись "іскра демократії", тому господар Кремля веде політику, спрямовану на розвал НАТО та ЄС.

"Очевидно, Путін боїться, що іскра демократії може долетіти до Росії. Тому він роками проводить політику, спрямовану на розвал НАТО та ЄС. Він хоче повернутись до політики зон впливу. Але він не зможе цього зробити", – написав Шольц у Twitter.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Шольц обнадіяв українців заявою щодо розширення ЄС. Також ми писали, що канцлер Німеччини пообіцяв точно дати Україні зброю, але є нюанс.