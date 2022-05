Шольц вперше з початку війни зателефонував Путіну та поставив йому три умови

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 13 травня провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Це перша їхня розмова з початку російського вторгнення в Україну. Вони обговорили українсько-російські переговори щодо війни. Шольц зазначив, що розмова була досить довгою.

Про це Шольц повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Так, Путін та Шольц обговорили переговори України та Росії щодо війни. Президент РФ вважає, що вони нібито "заблоковані Києвом". Крім того, Шольц та Путін торкнулися теми евакуації цивільних із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Канцлер Німеччини та президент РФ також обговорили три важливі речі. По-перше, Шольц зазначив, що в Україні має бути якнайшвидше припинення вогню.

По-друге, "ствердження про те, що в Україні при владі нацисти, є хибним".

І останнє, що сказав Шольц Путіну – про відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію.

Three points from my long phone call with #Putin today:

There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.

claim that Nazis are in power there is false.

And I also reminded him about Russia's responsibility for the global food situation.