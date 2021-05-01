В Україну літак делегації УПЦ з Благодатним вогнем прилетить сьогодні ввечері

Сьогодні, у Велику суботу, у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь.

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Пряму трансляцію з місця опублікував Ukrinform TV в YouTube.

Винесення Благодатного вогню з Гробу Господнього символізує вихід з Гробу "Світу істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа.

В тренді Сходження благодатного вогню 2021: пряма трансляція з Єрусалима

Цього року доступ до Храму Воскресіння Христового для паломників суворо обмежений з причини карантину.

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Нагадаємо, що 1 травня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбудеться зустріч Благодатного вогню, а в неділю, 2 травня, відбудеться великодня театралізована хода від станції метро "Хрещатик" до Майдану Незалежності.

Раніше ми писали, що Епіфаній розповів, що в Україні не будуть на Великдень закривати церкви, але віруючим потрібно буде дотримуватися дистанції, надягати захисні маски і дотримуватися всіх карантинних правил, щоб убезпечити себе та інших.