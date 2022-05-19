У Європі зайнялися німецьким другом Путіна

Шредера виганяють із бундестагу, на нього чекають санкції

Починалося їхнє співробітництво дуже весело / Колаж "Сьогодні"

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер (керував з 1998 по 2005 рік) повинен залишити свою почесну посаду у німецькому парламенті. Таке рішення ухвалив парламентський комітет з бюджету з огляду на той факт, що Шредер продовжив свої ділові відносини з Росією після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє CNN з посиланням на відповідне повідомлення на сайті Бундестагу.

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Що відомо

У заяві Комітету йдеться: "Правляча коаліція Німеччини, очолювана Соціал-демократичною партією (СДПН), членом якої досі є Шредер, і партією, яку він колись очолював, вирішила урізати особливі права Шредера як колишнього канцлера після його ділових зв'язків з Росією".

За колишнім канцлером вирішили зберегти державну пенсію та особисту охорону. Проте попереду на нього можуть чекати санкції від ЄС.

Санкції

У четвер Європейський парламент закликав внести Шредера в списки санкцій через його ділові та політичні зв'язки з Росією. У резолюції Європарламенту йдеться, що санкції ЄС після вторгнення в Україну мають бути поширені "на європейських членів рад директорів великих російських компаній та політиків, які продовжують отримувати російські гроші".

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Як відомо, Шредер обіймає посаду голови комітету акціонерів компанії Nord Stream AG (керує газопроводами "Північний потік – 1" та "Північний потік – 2"), член правління "Газпрому".

У резолюції як позитивний приклад назвали колишнього канцлера Австрії Вольфганга Шюсселя та колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона. Вони звільнилися зі своїх посад у російських компаніях. У негативному прикладі разом із Шредером – колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.

Ситуація