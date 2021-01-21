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Шрі-Ланка відкрила кордони: названо умови для туристів

21 січня, 16:17

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Мандрівники житимуть окремо від місцевих і не зможуть виїжджати за межі туристичних зон

Влада Шрі-Ланки офіційно відновила прийом іноземних туристів – вперше за 10 місяців після закриття кордону через всесвітню пандемію COVID-19.

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Про це повідомляє Adaderana.

За словами міністра авіації та розвитку експортних зон Денагами Вітаранаге Чанака, починаючи з 21 січня туристи зможуть відвідувати острівну державу через аеропорти "Бандаранаїке" або "Маттау Раджапакса". Але лише з дотриманням всіх запобіжних заходів.

Зокрема, іноземцям буде необхідно:

  1. надати негативний тест на COVID-19, отриманий не раніше за 96 годин до вильоту;
  2. здати повторний аналіз після прибуття в готель;
  3. здати третій тест на COVID-19, якщо поїздка триватиме довше тижня.

У разі отримання позитивних результатів аналізів на безсимптомних туристів чекатиме самоізоляція в готелі, а на інших – лікування в госпіталі.

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Крім того, мандрівники житимуть окремо від місцевих жителів, тобто в спеціально відведених для іноземних громадян готелях, які розташовані в одній з 14 "туристичних зон". Залишати такі зони їм буде заборонено.

Варто зауважити, що Шрі-Ланка знаходиться в "зеленому" списку МОЗ України. Тобто, після повернення з неї не треба здавати ПЛР-тест на коронавірус.

А яких заходів безпеки варто дотримуватися під час подорожей в новому році, дивіться у відеосюжеті "Сьогодні"

Відео: Сьогодні

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