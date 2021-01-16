Швейцарці хочуть позбавити уряд права запроваджувати карантин

Рішення може бути ухвалене на референдумі в червні

У Швейцарії планують провести референдум про те, чи слід позбавити уряд країни повноважень ухвалювати рішення про запровадження карантину та інших заходів для сповільнення пандемії коронавірусу COVID-19. Петиція прихильників такого рішення зібрала необхідну кількість підписів.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У Швейцарії діє пряме право, за якого її громадяни можуть ухвалювати важливі рішення за допомогою референдумів, які призначаються якщо достатня кількість людей підпише відповідні петиції.

Тепер в країні вже в червні можуть провести голосування про право уряду ухвалювати укази про локдаун та інші карантинні обмеження – цього тижня учасники антикарантинної кампанії подали петицію з близько 86 тисяч підписів за необхідних 50 тисяч. Вони вимагають скасувати указ про COVID-19, який раніше розширив право влади на введення обмежень.

Як пише видання, ті, хто підписали петицію, також побоюються, що наступним кроком уряду може стати обов'язкова вакцинація від коронавірусу вакцинами, які поки недостатньо вивчені.

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Крім того близько 55% швейцарців, згідно з опитуванням, вважають, що більшість ухвалених урядом заходів з боротьби з COVID-19 обмежують їхні особисті свободи.

Водночас у міністерстві охорони здоров'я країни вже заявили, що вводити обов'язкову вакцинацію не планують.

Тим часом у Німеччині на території Саксонії створять установу для "примусового розміщення" злісних порушників карантину.

Ми також повідомляли, що в Швейцарії визнали безпечними і дозволили використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech і компанії Moderna.

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