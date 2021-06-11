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Швейцарія закриє повітряний простір через зустріч Байдена і Путіна

11 червня 2021 11:20

Віталій Семченко Віталій Семченко

Влада також може залучити збройні сили країни до забезпечення безпеки в Женеві під час саміту

Швейцарія закриє повітряний простір через Путіна і Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"

Швейцарія закриє повітряний простір через Путіна і Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"

Влада Швейцарії має намір закрити частину повітряного простору країни на час саміту президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.

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Про це повідомляє пресслужба швейцарського уряду.

"На засіданні 11 червня Федеральна рада схвалила тимчасове обмеження на використання повітряного простору під час зустрічі президента Байдена і президента Путіна з 15 по 17 червня 2021 року в Женеві", – сказано в заяві.

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Крім того, влада може залучити збройні сили країни до забезпечення безпеки в Женеві під час саміту. А поліція на час заходу використовуватиме кілька одиниць бронетехніки.

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Зазначимо, що зустріч лідерів США і Росії відбудеться 16 червня в Женеві. Захід пройде на старовинній віллі La Grange.

Як повідомлялося раніше, незадовго до саміту Джо Байден переговорив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і запевнив його в незмінній підтримці України.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

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