Ігри навколо Тайваню: чи почнеться у світі ще одна війна

Що відбувається на південь від континентального Китаю і як це може вплинути на підтримку України західними партнерами

Сі Цзіньпін не хоче, щоб Тайвань оголосив незалежність / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 30 травня, Пекін змусив увесь західний світ понервувати, оскільки дозволив своїм військовим літакам пролетіти майже на кордоні. повітряного простору Тайваню. Велика ескадрилья КНР пролетіла у так званій "сірій зоні", яку контролюють ППО Тайваню. Але при цьому вона не увійшла до повітряного простору Тайваню, що було б розцінено як ворожий акт. Тим не менш, острівній державі, суверенітет якої не визнає Китай, довелося піднімати в небо свої військово-повітряні сили.

Цього разу все закінчилося без воєнного конфлікту. А що буде завтра в цьому регіоні Східної Азії і чи це вплине на підтримку США нашої країни, розбирався сайт "Сьогодні" .

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Непрохані гості

Згідно повідомленню агентства Reuters, у понеділок міноборони Тайваню повідомило про наймасштабніше з січня порушення спокою острова китайськими бойовими літаками. 30 травня одразу 30 бойових літаків ВПС Китаю увійшли до зони розпізнавання ППО Тайваню, неподалік архіпелагу Пратас.

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У складі загону були:

два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління KJ-500;

вісім винищувачів J-11;

шість J-16;

чотири J-10;

два винищувачі Су-35;

два винищувачі Су-30;

шість китайських багатоцільових транспортних літаків Y-8.

Цей інцидент закінчився тим, що тайванці підняли свої винищувачі у повітря, готуючись до перехоплення непроханих гостей, а також попередили про підготовку ракет класу "земля-повітря". До речі, на озброєнні Тайваню є модернізовані американські винищувачі F-16.

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Обстановка

У Пекіні не спромоглися якось прокоментувати свій політ у зоні дії тайванських ППО. Раніше такі маневри називалися навчаннями як "урочисте попередження", спрямованими на захист суверенітету Китаю.

Проліт 30 літаків ВПС КНР стався лише через кілька днів після того, як президент США Джо Байден застеріг Пекін, що надаватиме військову допомогу Тайваню, якщо на нього хтось нападе.

"Пекін грає з вогнем, літаючи близько і роблячи всі ці маневри... Наша політика щодо Тайваню зовсім не змінилася: ми, як і раніше, маємо намір підтримувати мир і стабільність у Тайванській протоці і стежити за тим, щоб односторонньої зміни статус-кво не відбулося", – заявив Байден минулого тижня під час свого першого візиту до Японії як американський лідер.

Щось подібне було у березні, коли китайський авіаносець проплив неподалік Тайваню лише за кілька годин до початку переговорів президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіня.

У самому Тайвані вважають, що постійні військові випади Китаю поблизу "сірої зони" покликані вимотати сили тайванських військових, тримати острів у постійній напрузі та є перевіркою їхньої реакції. За повідомленнями влади острова, китайські літаки вже понад рік регулярно залітають у цю зону. Загалом за рік було здійснено 468 таких бойових вильотів.

Незалежність

Експерти вважають, що причина зростання напруженості в регіоні – бажання влади Тайваню оголосити про повну незалежність.

"Це декларативна відповідь на зовнішнє втручання та провокації тайванських сил незалежності. Ми попереджаємо елементи, що борються за незалежність Тайваню, – хто грає з вогнем, сам їм і обпалиться, а незалежність Тайваню має на увазі війну", – заявив нещодавно представник міністерства оборони КНР У Цянь.

Де-факто, острівна освіта, яка має також другу назву – "Китайська республіка" – має власну конституцію, 300-тисячну армію, багатопартійну політичну систему та уряд, який обирається на загальних виборах.

Де-юре більшість світової спільноти офіційно не відмовилася від юрисдикції КНР над Тайванем. Незалежність острова визнали лише 13 країн плюс Ватикан, серед яких немає жодної держави ЄС та США. Це переважно невеликі острівні держави, з якими Пекін розірвав дипломатичні відносини після їхнього визнання Тайваню.

Тим не менш, Тайвань налагодив дипломатичні відносини практично з усіма світами за коштами своїх представництв, які фактично виконують роль посольств. Це означає, що зі своїми союзниками Тайвань налагодив стосунки, зокрема й у військовій сфері. Наприклад, зі США ця співпраця набула форми цілого закону, який вимагає, щоб Америка надавала Тайваню засоби для оборони.

На минулих вихідних ВМС США оголосили про розгортання авіаносців USS "Рональд Рейган" та USS "Авраам Лінкольн" у західній частині Тихого океану, за кілька сотень миль на схід від Тайваню.

Аналіз

"Заяви Байдена можна інтерпретувати як відступ від минулої тактики "стратегічної невизначеності" щодо Тайваню, яка дозволяла США навмисно зберігати двозначність щодо своєї можливої реакції у разі нападу Китаю на Тайвань. З одного боку США дотримуються політики "одного Китаю", згідно з якою визнають лише один уряд країни – розташований у Пекіні. З іншого ж – гарантують Тайваню допомогу, якщо його безпека опиниться під загрозою", – аналізує Бі-Бі-Сі.

Це, на думку експертів, і непокоїть Китай, який не збирається втрачати свій вплив у регіоні.

Українське питання

Є думка, що незалежність Тайваню безпосередньо пов'язана з результатами війни України за свою незалежність та територіальну цілісність.

"У Байдена дуже тверда позиція, що Тайвань та Україна – це один і той же кейс – спроба автократії роздавити демократичну державу. Сил на підтримку обох країн у США вистачить. Там чудово розуміють, що якщо без допомоги Заходу Україна впаде, то це буде однозначний сигнал на Далекому Сході, всім союзникам Америки, що на неї покладатися не можна і тайванці самі принесуть ключі від свого острова Пекіну. Ці речі є абсолютно взаємопов'язаними", – заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону на каналі "Україна 24" російський журналіст та політичний діяч Андрій Піонтковський.

Ситуація

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