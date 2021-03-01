Симптоми "британського" штаму коронавірусу: на що потрібно звернути увагу

Симптоми "британського" штаму коронавірусу майже такі ж, як і у початкового варіанта – висока температура, постійний кашель і втома, але є і невеликі відмінності.

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Про це пише Mirror.

За результатами дослідження, у 35% людей з позитивним результатом тесту на британський варіант спостерігається кашель, в порівнянні з 27% людей, які дали позитивний результат на інші штами.

Загальні симптоми, описані для британського штаму, аналогічні іншим варіантам, включаючи втому, м'язові болі, лихоманку або біль в горлі.

Водночас втрата смаку або нюху трохи рідше зустрічається у людей з новим британським штамом.

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Нагадаємо, новий штам коронавірусу, який був вперше зафіксований у Великій Британії, зафіксували в 101 країні.

Нещодавно у Великій Британії виявили ще один варіант COVID-19 з набором мутацій, що викликає занепокоєння.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах виявили сім варіантів вірусу, які можуть містити мутації, аналогічні британському штаму.

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