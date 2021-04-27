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Сінгапур – найкраща країна, щоб пережити пандемію: ТОП-10 рейтингу

27 квітня, 16:50

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Нова Зеландія вперше поступилася пальмою першості в списку країн, де найкраще стримують коронавірус

Нова Зеландія лишилася без статусу найкращої країни для життя під час пандемії коронавірусу – вперше з початку поширення інфекції в світі. Тепер це місце займає Сінгапур.

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Про це йдеться в рейтингу Covid Resilience Ranking від Bloomberg.

Хоча обидві країни підтримують рівень поширення вірусу на досить низькому рівні, що дозволило повернути життя громадян в нормальне русло, в Сінгапурі останнім часом активніше просувається вакцинаційна кампанія.

"Сінгапур вже ввів кількість вакцин, еквівалентну п'ятій частині населення країни. В цьому аспекті боротьби з пандемією вірусу такі країни, як Нова Зеландія, Австралія і Тайвань, відстають", – йдеться в доповіді.

Деякі інші держави впали в рейтингу стійкості до коронавірусу навіть попри зростання показників вакцинації. Зокрема, в Польщі та Канаді послабили обмеження, що призвело до зростання зараження мутованих штамів COVID-19.

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Станом на 26 квітня ТОП-10 рейтингу виглядає так:

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  1. Сінгапур;
  2. Нова Зеландія;
  3. Австралія;
  4. Ізраїль;
  5. Тайвань;
  6. Південна Корея;
  7. Японія;
  8. Об'єднані Арабські Емірати;
  9. Фінляндія;
  10. Гонконг.

США потрапили на 17 місце, Росія – на 22-е.

Рейтинг стійкості до COVID-19 оновлюється щомісяця. Він заснований на декількох показниках, таких як кількість нових випадків зараження і померлих, темпи вакцинації, мобільність спільноти, індекс людського розвитку та ВВП.

До списку входять 52 країни, чий ВВП до пандемії перевищував 200 млрд доларів.

Нагадаємо, що вакцинаційна кампанія в Новій Зеландії стартувала 20 лютого. Станом на сьогодні хоча б одну дозу вакцини отримали понад 133 тисяч осіб.

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