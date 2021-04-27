Сінгапур – найкраща країна, щоб пережити пандемію: ТОП-10 рейтингу

Нова Зеландія лишилася без статусу найкращої країни для життя під час пандемії коронавірусу – вперше з початку поширення інфекції в світі. Тепер це місце займає Сінгапур.
Про це йдеться в рейтингу Covid Resilience Ranking від Bloomberg.
Хоча обидві країни підтримують рівень поширення вірусу на досить низькому рівні, що дозволило повернути життя громадян в нормальне русло, в Сінгапурі останнім часом активніше просувається вакцинаційна кампанія.
"Сінгапур вже ввів кількість вакцин, еквівалентну п'ятій частині населення країни. В цьому аспекті боротьби з пандемією вірусу такі країни, як Нова Зеландія, Австралія і Тайвань, відстають", – йдеться в доповіді.
Деякі інші держави впали в рейтингу стійкості до коронавірусу навіть попри зростання показників вакцинації. Зокрема, в Польщі та Канаді послабили обмеження, що призвело до зростання зараження мутованих штамів COVID-19.
Станом на 26 квітня ТОП-10 рейтингу виглядає так:
- Сінгапур;
- Нова Зеландія;
- Австралія;
- Ізраїль;
- Тайвань;
- Південна Корея;
- Японія;
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Фінляндія;
- Гонконг.
США потрапили на 17 місце, Росія – на 22-е.
Рейтинг стійкості до COVID-19 оновлюється щомісяця. Він заснований на декількох показниках, таких як кількість нових випадків зараження і померлих, темпи вакцинації, мобільність спільноти, індекс людського розвитку та ВВП.
До списку входять 52 країни, чий ВВП до пандемії перевищував 200 млрд доларів.
Нагадаємо, що вакцинаційна кампанія в Новій Зеландії стартувала 20 лютого. Станом на сьогодні хоча б одну дозу вакцини отримали понад 133 тисяч осіб.
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