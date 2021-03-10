Ситуація у Вірменії загострюється: протестувальники заблокували парламент (фото)

У Вірменії, де не вщухають протести противників прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, у вівторок, 9 березня, ситуація загострилася після того, як протестувальники дізналися, що президент так і не направив на перевірку до Конституційного суду указ прем'єра про звільнення начальника Генштабу Оніка Гаспаряна.

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Про це повідомляє DW.

Після цього єдиний кандидат від опозиції на посаду глави держави Вазген Манукян закликав маніфестантів перекрити всі входи і виходи в будівлю парламенту.

Поліцейським не вдалося зупинити людей, і вони перекрили одну з вулиць і заблокували службові вхід і в'їзд на територію парламенту. Крім того, учасники протесту встановили великий намет.

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До будівлі парламенту було стягнуто сотні правоохоронців зі спецспорядження і засобами, включаючи спеціальну техніку, але протестувальникам вдалося відгородитися від них барикадою зі сміттєвих баків.

Один із лідерів опозиції Ішхан Сагателян заявив про готовність протестувальників блокувати й інші держустанови, які, за його словами, "здійснюють антинаціональну, антинародну і антиконституційну діяльність".

"Ми повинні оточити ці установи і змусити припинити їхню роботу", – сказав він.

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До вечора люди розвели багаття і гріються у встановлених наметах, час від часу скандуючи: "Вірменія без Нікола" і "Нація, армія, перемога!"

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Станом на 23:00 до парламенту також прибували все нові поліцейські, за повідомленнями журналістів з місця подій – їх вже більше, ніж протестувальників, але поки все спокійно.

Частина людей до ночі розійшлися, проте багато хто залишився – вони заявляють, що стоятимуть доти, доки Нікол Пашинян не подасть у відставку.

Нагадаємо, черговий виток протестів почався після того, як прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звільнив голову Генерального штабу ЗС Оніка Гаспаряна, який зажадав його відставки, і назвав його вимогу спробою перевороту. Але президент Вірменії не підписав відповідний указ.

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Після цього опозиція закликала прем'єра Нікола Пашиняна відмовитися від звільнення начальника Генштабу, а натомість запропонувала "угоду" на позачергових парламентських виборах.

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