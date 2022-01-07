Ситуація у Казахстані: протестувальників не налякали попередженням про вогонь на ураження (відео)

Люди й надалі залишаються на місцях протестів

Люди не бояться правоохоронці/Фото: NUZ.KZ, колаж: "Сьогодні"

У Казахстані люди не пішли з місць протестів, навіть попри останнє попередження влади, що правоохоронці будуть відкривати вогонь на ураження. Це стосується протестувальників, у яких є з собою зброя.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Попри Різдво протести в Казахстані продовжуються. Мережею поширюють відео, на яких можна побачити, що відбувається в країні після опівночі. Людей не лякає той факт, що можуть почати чергову "зачистку".

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