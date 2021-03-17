Скандал з вакциною AstraZeneca: ВООЗ не бачить причин хвилюватися

Плюси від використання вакцини AstraZeneca від коронавірусу перевищують можливі ризики утворення тромбів, через які десятки країн вже відмовилися застосовувати цей препарат.
Про це заявили 17 березня у Всесвітній організації охорони здоров'я.
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На цьому тлі у ВООЗ рекомендують продовжувати застосування цієї вакцини, зазначивши, що вакцинація проти COVID-19 не зменшить захворюваність або смертність з інших причин.
"Відомо, що тромбоемболічні ускладнення виникають часто. Венозна тромбоемболія – третє за частотою серцево-судинне захворювання у світі", – зазначили в організації.
Також у ВООЗ зазначили, що країни, які беруть участь у широкомасштабних кампаніях з вакцинації, зазвичай повідомляють про потенційні побічні ефекти, та це не обов'язково означає, що це пов'язано з самою вакцинацією.
"Глобальний консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин ретельно оцінює останні доступні дані про безпеку вакцини AstraZeneca. Як тільки цей аналіз буде завершено, ВООЗ негайно повідомить про отримані результати", – запевнили в ВООЗ.
Нагадаємо, що шведські дослідники стверджують, що вакцина цього виробника може провокувати не тільки тромбоз, але й кровотечі.
Однак раніше Європейське агентство лікарських засобів теж заявляло про відсутність доказів того, що препарат AstraZeneca викликає захворювання тромбозом.
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