Скандал з вакциною AstraZeneca: ВООЗ не бачить причин хвилюватися

Венозна тромбоемболія і без вакцини від коронавірусу – третє за частотою серцево-судинне захворювання в світі

Плюси від використання вакцини AstraZeneca від коронавірусу перевищують можливі ризики утворення тромбів, через які десятки країн вже відмовилися застосовувати цей препарат.

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Про це заявили 17 березня у Всесвітній організації охорони здоров'я.

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На цьому тлі у ВООЗ рекомендують продовжувати застосування цієї вакцини, зазначивши, що вакцинація проти COVID-19 не зменшить захворюваність або смертність з інших причин.

"Відомо, що тромбоемболічні ускладнення виникають часто. Венозна тромбоемболія – третє за частотою серцево-судинне захворювання у світі", – зазначили в організації.

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Також у ВООЗ зазначили, що країни, які беруть участь у широкомасштабних кампаніях з вакцинації, зазвичай повідомляють про потенційні побічні ефекти, та це не обов'язково означає, що це пов'язано з самою вакцинацією.

"Глобальний консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин ретельно оцінює останні доступні дані про безпеку вакцини AstraZeneca. Як тільки цей аналіз буде завершено, ВООЗ негайно повідомить про отримані результати", – запевнили в ВООЗ.

Нагадаємо, що шведські дослідники стверджують, що вакцина цього виробника може провокувати не тільки тромбоз, але й кровотечі.

Однак раніше Європейське агентство лікарських засобів теж заявляло про відсутність доказів того, що препарат AstraZeneca викликає захворювання тромбозом.

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