Скандал з вакциною у Бразилії: голова МЗС подав у відставку

У Бразилії міністр закордонних справ Ернесту Араужу направив запит президенту Жаїру Болсонару про свою відставку на тлі звинувачень у провалі закупівлі вакцин проти коронавірусу.
Про це з посиланням на джерела повідомляє місцеве агентство Globo, офіційної інформації поки немає.
Співрозмовники видання розповіли, що Араужу вже попередив про рішення залишити міністерство своїх найближчих радників.
У Національному конгресі Бразилії Араужу звинувачують в тому, що він сприяв ізоляції Бразилії на міжнародній арені, чим перешкоджав отриманню вакцин. Нібито своїми діями він позбавив країну можливості вдатися до допомоги світової спільноти для прискорення отримання вакцин від COVID-19.
Зокрема, на думку законодавців, його підтримка політики США щодо Китаю призвела до непорозумінь з цим важливим торговим партнером Бразилії, який до того ж є найбільшим виробником вакцин у світі.
Раніше в Бразилії повідомили, що почали випробування власної вакцини від коронавірусу ButanVac.
Нагадаємо, бразильське Національне агентство з санітарного нагляду 11 березня схвалило вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca.
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