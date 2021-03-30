Скандал з вакциною у Бразилії: голова МЗС подав у відставку

Араужу звинувачують у провалі закупівлі вакцин від COVID-19

У Бразилії міністр закордонних справ Ернесту Араужу направив запит президенту Жаїру Болсонару про свою відставку на тлі звинувачень у провалі закупівлі вакцин проти коронавірусу.

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Про це з посиланням на джерела повідомляє місцеве агентство Globo, офіційної інформації поки немає.

Співрозмовники видання розповіли, що Араужу вже попередив про рішення залишити міністерство своїх найближчих радників.

У Національному конгресі Бразилії Араужу звинувачують в тому, що він сприяв ізоляції Бразилії на міжнародній арені, чим перешкоджав отриманню вакцин. Нібито своїми діями він позбавив країну можливості вдатися до допомоги світової спільноти для прискорення отримання вакцин від COVID-19.

Зокрема, на думку законодавців, його підтримка політики США щодо Китаю призвела до непорозумінь з цим важливим торговим партнером Бразилії, який до того ж є найбільшим виробником вакцин у світі.

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Раніше в Бразилії повідомили, що почали випробування власної вакцини від коронавірусу ButanVac.

Нагадаємо, бразильське Національне агентство з санітарного нагляду 11 березня схвалило вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca.

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