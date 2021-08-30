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Скільки людей можуть померти від коронавіруса до кінця року: підрахунки ВООЗ

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
30 серпня, 17:11
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За останні два тижні рівень захворюваності зріс на 10%
Минулого тижня кількість смертей збільшилася на 11%. Колаж: "Сьогодні"
Минулого тижня кількість смертей збільшилася на 11%. Колаж: "Сьогодні"

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозують ще 236 тисяч смертей від коронавірусу до кінця року через стагнацію показників вакцинації і низького рівня вакцинації в бідніших країнах.

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Про це повідомляє The Guardian.

"Минулого тижня число смертей в регіоні збільшилася на 11% – за одними надійним прогнозами до 1 грудня в Європі загине 236 000 людина",- заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Сьогодні в Європі зафіксували близько 1,3 мільйона випадків смерті від коронавируса. За словами Клюге, з 53 країн-членів Європейського регіонального бюро ВООЗ в 33 (62%) за останні два тижні рівень захворюваності склав більше 10 відсотків.

Клюге пояснив вищу передачу інфекції поширенням більш заразного варіанти Delta, "перебільшеним пом'якшенням" обмежень і заходів, а також різким збільшенням числа літніх поїздок.

Коли закінчиться пандемія коронавируса

Пандемія коронавируса може ще існувати на протязі від двох до п'яти років. За його словами, в цьому році пандемія точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожен місяць світ може стикатися з новими штамами.

"Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Ще не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді якої універсальної щеплення, або лікування" , – зазначив Кузин.

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