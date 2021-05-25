Зламаний ніс, а на обличчі – пудра: батько Протасевича розповів про стан сина

Чоловік відзначив жорстку реакцію Євросоюзу на затримання Романа: "ми здивовані, що доля однієї людини дуже багато значить, що вона цінна для ЄС"

Роман Протасевич / Фото: скриншот instagram.com/kyryll_v

Батько білоруського журналіста Романа Протасевича, якого затримали в Мінську, заявив, що у його сина зламаний ніс, а визнання він дав під примусом силовиків.

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Таку думку Дмитро Протасевич висловив в інтерв'ю Reuters.

"Ймовірно, у нього зламаний ніс, тому що його форма змінилася, і на ньому багато пудри. Вся ліва сторона його обличчя покрита пудрою", – зазначив він.

Також чоловік звернув увагу, що на відеозапису Роман дуже нервує.

"Це не його слова, це не його інтонація мови. Він поводиться дуже стримано, і ви можете бачити, що він нервує... І це не його пачка сигарет на столі – він їх не курить. Тож я думаю, що його змусили", – додав Дмитро.

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При цьому батько журналіста відзначив жорстку реакцію Євросоюзу на затримання Романа Протасевича: "ми здивовані, що доля однієї людини дуже багато значить, що вона цінна для ЄС".

"Я думаю, те, що сталося було актом помсти, щоб просвітити інших: подивітися, що ми можемо зробити... Те, що відбувається, – це повне безумство", – сказав він.

Нагадаємо, що 23 травня білоруська влада примусово посадила в Мінську авіалайнер Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, заявивши про загрозу теракту на борту літака. Нібито від угруповання ХАМАС надійшла загроза вибуху, але палестинські бойовики заперечують свою причетність.

У відповідь на те, що сталося, Рада ЄС вже закрила повітряний простір країн-членів спільноти для білоруських авіакомпаній, а Велика Британія ввела санкції стосовно 99 фізичних та юридичних осіб, причетних до події.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську