Зламаний ніс, пудра на обличчі. Батько Протасевича не вірить відео з сином

Дмитро Протасевич і Світлана Тихановська вважають, що затриманого в Мінську екс-головреда NEXTA катували, після чого загримували

Роман Протасевич. Фото: колаж "Сьогодні"

Заява, записана затриманим у Мінську білоруським журналістом і опозиційним активістом Романом Протасевичем, не могла бути зробленою з доброї волі – його змусили визнати свою провину.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Анна Левицька.

Відео з Протасевичем було опубліковано провладними ЗМІ Білорусі незабаром після того, як мати Романа забила тривогу. Жінка заявила, що її син знаходиться в критичному стані в лікарні.

Відео: Сьогодні

На знятих кадрах Протасевич запевняє, що він знаходиться в СІЗО і що з ним все в порядку. От тільки спокійній, на перший погляд, поведінці Романа не вірять ані користувачі соцмереж, ані його рідні.

Його батько Дмитро Протасевич допускає, що сина били, і причому сильно.

"Це не його слова, не його інтонація вимови. Поводиться він дуже скуто, він дуже нервує. Це видно. Швидше за все, у нього зламано ніс, тому що дещо змінена форма, видно великі сліди пудри на передній частині. У нього ліва сторона вся запудрена, є припухлість на лівій стороні", – стверджує батько активіста.

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Видала "спектакль" і пачка з цигарками – як стверджує батько, Роман такі не палить.

Те, що Романа піддавали тортурам, допускає і опозиційний лідер Світлана Тихановська.

"Ясно, що його били, і він під тиском. Немає сумніву, що його могли піддавати тортурам", – говорить вона.

Подруга Романа Протасевича Софія Сапега зараз перебуває в центрі ізоляції правопорушників "Окрестіна". Адвокат зустрітися з нею поки не зміг, не можуть зв'язатися і родичі: перед затриманням дочка хотіла послати матері повідомлення. Але встигла написати одне лише слово – "мама".