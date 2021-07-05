"Смерть була миттєвою". У горах Грузії загинув альпініст з Києва

Дочка Анатолія Мрачковський розкрила деталі загибелі свого батька – впав в ущелину на Кавказі з висоти в 3700 метрів

Тіло Анатолія Мрачновского досі в Грузії. Фото: колаж "Сьогодні"

Через місяць після загибелі української альпіністки Яни Кривошеї, в Грузії помер інший альпініст – Анатолій Мрачковський.

Про це повідомили в київській Федерації альпінізму і скелелазіння.

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2 липня під час сходження з підкореної напередодні кавказької вершини Тетнульд в грузинській Сванетії чоловік зірвався зі снігового схилу на висоті 3,4 км і загинув.

Через 4 години його вертольотом доставили до місцевої лікарні, проте лікарі лише констатували його смерть.

Сходження проходило в рамках навчально-тренувальних зборів, організованих Федерацією альпінізму і скелелазіння міста Києва. Зараз організація докладає зусиль для якомога швидшого транспортування тіла до України, організовано збір коштів для рідних.

"2 липня вже повертались з останньої вершини донизу, завершуючи похід. Команда спустилась до висоти 3700, і на більш-менш вже нескладному участку зняла страховки і кожен вже йшов самостійно. Це була кам‘яниста і засніжена місцевість. В якийсь момент тато підслизнувся і впав зі схилу в ущелину гори. Смерть була миттєва", – пише дочка загиблого Ілона Мрачновская в Facebook.

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За її словами, тіло батька прибуде до Києва протягом 3-7 днів.

Нагадаємо, минулого року громадянин України загинув в результаті сходження лавини в районі грузинського гірськолижного курорту Местія.

А два тижні тому 28-річний українець Віталій Галушко загинув після лобового зіткнення двох гідроциклів в море в Туреччині.