Русский
$ 27,41
32,41
  1. Світові новини
  2. Інші країни

"Смерть була миттєвою". У горах Грузії загинув альпініст з Києва

5 липня 2021 19:29

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Дочка Анатолія Мрачковський розкрила деталі загибелі свого батька – впав в ущелину на Кавказі з висоти в 3700 метрів

Тіло Анатолія Мрачновского досі в Грузії. Фото: колаж "Сьогодні"

Тіло Анатолія Мрачновского досі в Грузії. Фото: колаж "Сьогодні"

Через місяць після загибелі української альпіністки Яни Кривошеї, в Грузії помер інший альпініст – Анатолій Мрачковський.

Про це повідомили в київській Федерації альпінізму і скелелазіння.

Реклама

2 липня під час сходження з підкореної напередодні кавказької вершини Тетнульд в грузинській Сванетії чоловік зірвався зі снігового схилу на висоті 3,4 км і загинув.

Через 4 години його вертольотом доставили до місцевої лікарні, проте лікарі лише констатували його смерть.

Сходження проходило в рамках навчально-тренувальних зборів, організованих Федерацією альпінізму і скелелазіння міста Києва. Зараз організація докладає зусиль для якомога швидшого транспортування тіла до України, організовано збір коштів для рідних.

"2 липня вже повертались з останньої вершини донизу, завершуючи похід. Команда спустилась до висоти 3700, і на більш-менш вже нескладному участку зняла страховки і кожен вже йшов самостійно. Це була кам‘яниста і засніжена місцевість. В якийсь момент тато підслизнувся і впав зі схилу в ущелину гори. Смерть була миттєва", – пише дочка загиблого Ілона Мрачновская в Facebook.

Не пропусти!
Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти
Роман Яремчук і його синочок
Реклама

За її словами, тіло батька прибуде до Києва протягом 3-7 днів.

Нагадаємо, минулого року громадянин України загинув в результаті сходження лавини в районі грузинського гірськолижного курорту Местія.

А два тижні тому 28-річний українець Віталій Галушко загинув після лобового зіткнення двох гідроциклів в море в Туреччині.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Зустріч
Зустріч "Великої двадцятки" в Італії – чому про Україну навіть не згадалиВлада
"Росія розгорнула ракети і може вдарити по Україні" – чи закінчаться навчання НАТО війною?Влада
Білорусь закрила кордон з Україною – реакція МЗС
Білорусь закрила кордон з Україною – реакція МЗСІнші країни
Смертельно небезпечний. В Індії у перехворілих на COVID-19 дітей виявили нову недугу
Смертельно небезпечний. В Індії у перехворілих на COVID-19 дітей виявили нову недугуІнші країни
"Так вже сталося": Лукашенко назвав суверенітет України "танучим"Інші країни
Шантаж вакцинами. Все про те, як Україна стала жертвою маніпуляцій Китаю
Шантаж вакцинами. Все про те, як Україна стала жертвою маніпуляцій КитаюВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти